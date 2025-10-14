Suécia cria estoques de cereais no norte do país para garantir abastecimento em caso de guerra ou crise

Os primeiros estoques de cereais para uso em caso de guerra ou crise serão estabelecidos no norte da Suécia, uma região de "importância militar estratégica", anunciou o governo nesta terça-feira (14).

Estocolmo prevê investir, dentro do orçamento de 2026, 575 milhões de coroas (mais de R$ 330 milhões) para criar essas reservas. Elas serão financiadas por contratos firmados entre o Estado e empresas privadas.

O Estado comprará uma certa quantidade de cereais dessas empresas e pagará para garantir a renovação contínua dos produtos (estoques rotativos), que deverão estar sempre disponíveis, explica a Agência Sueca de Agricultura.

O edital será lançado em 15 de outubro nos condados de Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland e Jämtland. Esses condados dependem atualmente exclusivamente do transporte vindo do sul do país para garantir o abastecimento alimentar, o que pode representar um risco em caso de conflito.

"O norte da Suécia tem importância estratégica militar e é uma prioridade especial para a defesa total", declarou Carl-Oskar Bohlin, ministro da Defesa Civil, citado em comunicado.

"Não é por acaso que as primeiras etapas para a criação de estoques de cereais estão ocorrendo aqui: trata-se, fundamentalmente, de garantir que a população possa colocar comida na mesa mesmo em tempos de crise", acrescentou.

Defesa total

O conceito de "defesa total" foi reativado pela Suécia em 2015, após a ocupação da Crimeia pela Rússia em 2014, e reforçado após a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022.

O objetivo é envolver toda a sociedade ? do Estado aos cidadãos e empresas ? para resistir coletivamente a uma agressão armada, mantendo as funções vitais do país.

O pão e os produtos à base de cereais têm alto valor energético, destaca a Agência Sueca de Agricultura, que afirma que entre 90% e 95% da população poderia se alimentar exclusivamente de cereais por três meses sem sofrer deficiências nutricionais.

com AFP