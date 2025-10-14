Topo

Notícias

STJ anula condenação e manda soltar acusado pelo crime da 113 Sul

14/10/2025 18h14

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (14) anular a condenação de Francisco Mairlon Aguiar, um dos acusados pelo triplo assassinato que ficou conhecido como "Crime da 113 Sul", ocorrido em Brasília há 16 anos. 

Com a decisão, o acusado, que está preso há cerca de 15 anos, será solto imediatamente. 

Notícias relacionadas:

Em 2009, o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, a esposa dele, Maria Carvalho Villela, e a empregada da família, Francisca Nascimento da Silva, foram mortos a facadas no apartamento em que moravam, localizado na Superquadra 113 Sul. 

Em 2013, Francisco foi condenado pelo Tribunal do Júri a 55 anos de prisão, mas a pena foi reduzida para 47 anos na segunda instância. 

A anulação da condenação foi definida pela Sexta Turma do STJ e motivada por um recurso protocolado pela defesa do acusado, feita pela ONG Innocence Project Brasil, organização não governamental que atua na defesa de condenados injustamente pela Justiça. 

Pelo entendimento do colegiado, a condenação de Francisco Mairlon deve ser anulada em função de irregularidades processuais.

De acordo com o relator do caso, ministro Sebastião Reis, a confissão de Francisco nos depoimentos prestados à Polícia Civil do Distrito Federal e a acusação apresentada por outros investigados contra o acusado não foram corroboradas por outras provas. 

"É inadmissível que em um Estado Democrático de Direito, um acusado seja pronunciado e condenado por um Tribunal do Júri apenas com base em elementos de informação da fase extrajudicial, dissonantes da prova obtida em juízo e sob o crivo do contraditório" afirmou.

A decisão do STJ foi tomada após o tribunal anular, em setembro deste ano, a condenação da arquiteta Adriana Villela a 61 anos de prisão. Adriana é filha do casal Villela e foi acusada de ser a mandante do crime. 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Cúpula sobre Gaza foi, sobretudo, um grande espetáculo, dizem diplomatas

Primeira-ministra ucraniana discute ataques à energia em conversas com os EUA

Trump adverte que ajuda à Argentina está vinculada a resultado eleitoral

Após 15 anos preso, STJ anula condenação de homem por Crime da 113 Sul

Hamas entrega a Israel mais quatro corpos de reféns

Principais meios dos EUA rejeitam regras do Pentágono para a imprensa

Consequências sérias, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado de réu do golpe

Hamas entrega corpos de reféns após Israel ameaçar cortar ajuda

Criança de 11 anos pega arma do pai e atira acidentalmente em menino de 9 no interior de SP

OpenAI permitirá conteúdo erótico no ChatGPT para adultos verificados

Trump diz que Espanha 'deveria ser punida' por gasto com defesa