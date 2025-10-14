Topo

Notícias

Stellantis anuncia investimento de US$13 bi nos EUA

14/10/2025 19h59

Por Nora Eckert e Nathan Gomes

(Reuters) - A Stellantis anunciou nesta terça-feira que vai investir US$13 bilhões nos Estados Unidos, recursos que vão permitir o lançamento de cinco modelos para o mercado e que vão abrir 5 mil postos de trabalho no país nos próximos quatro anos.

O plano, que inclui alguns investimentos divulgados anteriormente, pode ajudar a proteger a Stellantis das tarifas de importação do presidente dos EUA, Donald Trump, que a montadora disse que custaria cerca de US$1,7 bilhão este ano.

O investimento, que, segundo o presidente-executivo da Stellantis, Antonio Filosa, é o maior da história do grupo no país, ocorre em um momento em que a montadora trabalha para recuperar vendas em um de seus mercados mais importantes.

"As tarifas estão ficando cada vez mais claras. E acreditamos que as tarifas serão apenas mais uma variável de nossa equação de negócios que precisamos estar prontos para gerenciar, e é o que faremos", disse Filosa à Reuters.

O investimento injetará recursos em fábricas da empresa em Michigan, Illinois, Ohio e Indiana. Algumas das fábricas estão programadas para receber novos modelos, enquanto outras terão a produção ampliada.

Filosa, que já comandou a operação sul-americana da Stellantis e se tornou presidente-executivo de toda a empresa em junho, tem a tarefa de reverter a queda da participação de mercado da montadora nos EUA. Revendedores reclamam que a estratégia da empresa, durante a gestão do ex-presidente-executivo Carlos Tavares, os deixou com modelos com preços muito altos em relação aos concorrentes, o que prejudicou as vendas.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 34 milhões; veja números e time

Alcolumbre: Conversa com Haddad sobre LDO será amanhã, às 8h30

Padre é investigado após flagra com noiva de fiel em casa paroquial; vídeo

Com prêmio acumulado de R$ 2,2 milhões, veja números sorteados da Quina

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 32,9 milhões; confira dezenas

Trump ameaça deixar de comprar óleo de cozinha da China

Cúpula sobre Gaza foi, sobretudo, um grande espetáculo, dizem diplomatas

Primeira-ministra ucraniana discute ataques à energia em conversas com os EUA

Trump adverte que ajuda à Argentina está vinculada a resultado eleitoral

Após 15 anos preso, STJ anula condenação de homem por Crime da 113 Sul