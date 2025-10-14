Stellantis anuncia investimento de US$13 bi nos EUA

Por Nora Eckert e Nathan Gomes

(Reuters) - A Stellantis anunciou nesta terça-feira que vai investir US$13 bilhões nos Estados Unidos, recursos que vão permitir o lançamento de cinco modelos para o mercado e que vão abrir 5 mil postos de trabalho no país nos próximos quatro anos.

O plano, que inclui alguns investimentos divulgados anteriormente, pode ajudar a proteger a Stellantis das tarifas de importação do presidente dos EUA, Donald Trump, que a montadora disse que custaria cerca de US$1,7 bilhão este ano.

O investimento, que, segundo o presidente-executivo da Stellantis, Antonio Filosa, é o maior da história do grupo no país, ocorre em um momento em que a montadora trabalha para recuperar vendas em um de seus mercados mais importantes.

"As tarifas estão ficando cada vez mais claras. E acreditamos que as tarifas serão apenas mais uma variável de nossa equação de negócios que precisamos estar prontos para gerenciar, e é o que faremos", disse Filosa à Reuters.

O investimento injetará recursos em fábricas da empresa em Michigan, Illinois, Ohio e Indiana. Algumas das fábricas estão programadas para receber novos modelos, enquanto outras terão a produção ampliada.

Filosa, que já comandou a operação sul-americana da Stellantis e se tornou presidente-executivo de toda a empresa em junho, tem a tarefa de reverter a queda da participação de mercado da montadora nos EUA. Revendedores reclamam que a estratégia da empresa, durante a gestão do ex-presidente-executivo Carlos Tavares, os deixou com modelos com preços muito altos em relação aos concorrentes, o que prejudicou as vendas.