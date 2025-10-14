Silveira promete lançar leilão de reserva de capacidade na próxima semana

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia vai lançar o leilão para contratar mais capacidade para o sistema elétrico na próxima semana, disse nesta terça-feira o ministro Alexandre Silveira.

Em participação no programa "Bom Dia, Ministro", do CanalGov, Silveira afirmou ainda que o governo tem expectativa de lançar ainda este ano o primeiro certame para contratar baterias e sistemas de armazenamento de energia para o Brasil.

(Por Letícia Fucuchima)