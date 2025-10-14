Topo

Senegal e Costa do Marfim garantem últimas vagas diretas da África na Copa de 2026

14/10/2025 18h01

Senegal e Costa do Marfim garantiram as duas últimas vagas diretas da África na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14), com vitórias sobre Mauritânia (4 a 0) e Quênia (3 a 0), respetivamente.

Os senegaleses vão para o seu quarto Mundial, depois das edições de 2002, 2018 e 2022. Também será a quarta presença marfinense no torneio, do qual participaram em 2006, 2010 e 2014.

Líder do Grupo D das Eliminatórias, a seleção de Senegal terminou à frente da República Democrática do Congo (2ª), que vai disputar a repescagem africana com Gabão, Nigéria e Camarões e ainda pode ir à Copa do ano que vem.

Em Dacar, contra a Mauritânia, o craque senegalês Sadio Mané abriu o placar no final do primeiro cobrando falta e fez o segundo depois do intervalo, marcando seu 47º gol em 115 jogos pela seleção.

Na sequência, Iliman Ndiaye e Habib Diallo fecharam a goleada dos 'Leões de Teranga'.

Por sua vez, a Costa do Marfim se classificou ao derrotar o Quênia em Abijdan, com gols de Franck Kessié (7'), Yan Diomande (54') e Amad Diallo (84').

Com o resultado, os 'Elefantes' garantiram a liderança do Grupo F com 26 pontos, um à frente do Gabão.

