Segurança aérea dos EUA está em risco com controladores de tráfego usados como "peões" durante paralisação, diz líder sindical

Por David Shepardson e Doyinsola Oladipo

ARLINGTON, Virgínia/NEWARK (Reuters) - Mais de 13.000 controladores de tráfego aéreo dos EUA enfrentam estresse e insegurança financeira crescentes após o pagamento, nesta terça-feira, do que será seu último salário durante a paralisação do governo, o que representa riscos potenciais para as viagens aéreas, disse o líder de um sindicato.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, disse na semana passada que os problemas de pessoal entre os controladores de tráfego aéreo foram responsáveis por 53% dos atrasos de voos desde a paralisação, agora em seu 14º dia, em comparação com 5% em tempos normais.

E à medida que o impasse político sobre o financiamento do governo se arrasta, o possível impacto sobre o tráfego aéreo pode piorar, disse Nick Daniels, presidente da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo.

"(A paralisação) introduz um risco totalmente novo no sistema de controle de tráfego aéreo, quando seu foco agora está mudando da segurança e da movimentação de 45.000 aviões, 3 milhões de passageiros e toneladas de carga por dia para: 'Tenho que conseguir outro emprego? Tenho que começar a dirigir Uber nas horas vagas?'", disse ele em uma entrevista no Aeroporto Nacional Reagan, Washington, nesta terça-feira.

Os controladores, que trabalham em uma das profissões mais estressantes do governo e são responsáveis pelo fluxo tranquilo e seguro das viagens aéreas, também temem ser pegos no meio do caminho, já que os dois partidos políticos apontam o dedo um para o outro por causa do impasse orçamentário.

"Somos usados como peão político durante o processo", disse Daniels.

"Somos a corda nesse cabo de guerra que não deveríamos ser. Isso não tem nada a ver conosco... A verdadeira história é que o sistema de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos está ficando ainda mais para trás por causa dessa paralisação."

Daniels se reuniu nesta terça-feira com Duffy no Aeroporto Internacional de Baltimore/Washington, em Maryland, para conversar com os controladores.

Dezenas de milhares de funcionários federais foram mandados para casa e outros milhares foram demitidos, à medida que mais e mais negócios do governo são interrompidos a cada dia sem um acordo orçamentário no Congresso.

Como muitos que trabalham no governo, os controladores estão perdendo dois dias de pagamento no cheque que receberam nesta terça-feira e não receberão nenhum pagamento em 28 de outubro se o impasse orçamentário não for resolvido.

Mais de 50.000 agentes da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) também estão trabalhando sem remuneração.

O tráfego aéreo já desacelerou em alguns momentos em certas cidades, à medida que muitos controladores de tráfego aéreo se ausentaram por motivo de doença, causando transtornos aos passageiros.

"Além do estresse com o qual já estão lidando, nas torres ou nas filas de segurança, eles agora estão se perguntando como vão pagar o aluguel e a hipoteca", disse o deputado democrata Josh Gottheimer aos repórteres no Aeroporto Internacional de Newark nesta terça-feira. "No entanto, como tantos outros funcionários do governo, eles ainda estão aparecendo para manter nosso país e nossa economia funcionando."

A Administração Federal de Aviação vem enfrentando uma escassez de controladores de tráfego aéreo há mais de uma década, e muitos estavam trabalhando horas extras obrigatórias e semanas de seis dias, mesmo antes da paralisação. A FAA tem cerca de 3.500 controladores de tráfego aéreo a menos do que os níveis de pessoal pretendidos.

Em 2019, durante uma paralisação de 35 dias, o número de ausências de controladores e oficiais da TSA aumentou à medida que os trabalhadores não recebiam seus pagamentos, aumentando os tempos de espera nos pontos de verificação em alguns aeroportos. As autoridades foram forçadas a diminuir o tráfego aéreo em Nova York, o que pressionou os parlamentares a encerrar rapidamente o impasse.

Daniels disse que o Departamento de Transportes esclareceu que os controladores receberão o pagamento do tempo de doença a que têm direito legalmente durante a paralisação, assim que ela terminar.

Duffy pediu aos controladores que continuem trabalhando. As autoridades disseram que as questões de pessoal não representaram um problema significativo durante um fim de semana prolongado com feriado nos EUA que acabou de terminar.

(Reportagem de David Shepardson em Washington e Doyinsola Oladipo em Newark, Nova Jersey)