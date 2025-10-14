Topo

Notícias

Renan diz que pode desmembrar proposta de isenção de IR para enviar núcleo da medida à sanção neste ano

14/10/2025 13h15

Por Eduardo Simões

(Reuters) - O relator no Senado da proposta de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil, Renan Calheiros (MDB-AL), sinalizou nesta terça-feira que pode desmembrar o texto do projeto para alterar trechos da medida ao mesmo tempo que envia seu núcleo principal para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda neste ano.

Durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Renan criticou pontos do texto aprovado pela Câmara e disse que o Senado precisará se debruçar sobre este tema.

"Tem muitos problemas que foram colocados (no texto aprovado na Câmara)", disse Renan.

"Há precedentes aqui na Casa de que matérias que foram incluídas inconstitucionalmente podem ser desmembradas, e se eventualmente forem alteradas no Senado Federal, voltam a tramitar na Câmara dos Deputados. Mas apenas aqueles casos flagrantemente inconstitucionais, o núcleo do projeto, não", disse.

Na audiência, Haddad manifestou preocupação com eventuais mudanças no texto feitas pelos senadores, lembrando que, se a medida for alterada, precisa retornar à Câmara e que a alteração precisa ser aprovada até o final deste ano para valer em 2026.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

