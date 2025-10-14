Reféns do Hamas relatam fome, restrições e tortura durante cativeiro em Gaza

Após a alegria do reencontro com familiares e amigos, começa o trabalho de reconstrução para os reféns israelenses. Antes de sua libertação, na segunda-feira (13), eles passaram 738 dias sob custódia do Hamas em condições terríveis.

Frédérique Misslin, correspondente da RFI em Jerusalém

Eles sofreram com a fome e perderam entre 30% e 40% do peso corporal. De acordo com o canal 12 da TV israelense, Avinatan Or, por exemplo, foi mantido em completo isolamento por mais de dois anos. Elkana Bohbot passou toda a sua detenção acorrentado em um túnel, onde perdeu a noção de tempo e espaço. Os soldados Matan Angrest, 22 anos, e Nimrod Cohen, 20 anos, estiveram entre os últimos reféns libertados pelo grupo islâmico. Angrest foi severamente torturado por ser militar.

Nas mãos do Hamas, os reféns viviam sob a ameaça de execução a qualquer momento, com armas apontadas para suas cabeças. Alguns, infelizmente, não sobreviveram.

Corpos identificados

Nesta terça-feira (14), o exército informou que os corpos dos quatro reféns mortos, que foram devolvidos ontem pelo Hamas, foram identificados, incluindo os do estudante nepalês Bipin Joshi e de três israelenses.

"Após o processo de identificação [dos quatro restos mortais] pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, representantes do exército informaram às famílias de Guy Illouz, Bipin Joshi e dos outros dois reféns falecidos, cujos nomes ainda não foram divulgados por seus familiares, que seus entes queridos foram devolvidos para sepultamento", afirmou um comunicado militar.

Guy Illouz foi sequestrado durante o festival de música Nova, palco do maior massacre (mais de 370 mortos) perpetrado por comandos do Hamas em 7 de outubro de 2023. Bipin Joshi, um estudante de agricultura, foi sequestrado no Kibutz Alumim.

"Guy Illouz, de 26 anos na época de sua morte, foi ferido e sequestrado ainda vivo pelo movimento islâmico Hamas. Ele morreu em decorrência dos ferimentos, após não receber atendimento médico adequado enquanto estava em cativeiro", afirmou o comunicado do exército.

Bipin Joshi, de 22 anos na época de seu sequestro, foi tirado de um abrigo no Kibutz Alumim e assassinado enquanto estava em cativeiro durante os primeiros meses da guerra, segundo o exército. Ele foi o último refém não israelense mantido em cativeiro em Gaza.

As famílias dos 28 reféns mortos lamentam a traição, pois o acordo previa a devolução de todos os reféns, vivos e mortos, na segunda-feira.