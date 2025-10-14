Refém filmado cavando cova é libertado e recebido por amigos em Israel

O israelense Evyatar David, de 24 anos, que foi filmado cavando a própria cova, foi libertado pelo Hamas e recebido por familiares e amigos na chegada a seu país.

O que aconteceu

Evyatar foi um dos 20 reféns que chegaram a Israel ontem, após 738 dias em cativeiro. Uma foto divulgada pelo Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas (acima) mostra o jovem sorridente, rodeado por familiares. Ele leva as mãos ao rosto ao ver seus amigos comemorarem seu retorno aos gritos de "Evyatar, você é um rei!".

Israelense foi sequestrado pelo Hamas no festival Nova, no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, quando mais de 350 pessoas foram mortas. Ele foi levado pelos extremistas junto com seu amigo de infância Guy Gilboa Dalal, de 24 anos, que também foi solto ontem.

Evyatar passou por bateria de exames médicos. Ele foi encaminhado ainda ontem para o centro médico Rabin-Hospital Beilinson, na cidade de Petah Tikvah. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Israelense foi filmado cavando a própria cova

Evyatar David cavando sua própria cova em vídeo divulgado pelo Hamas Imagem: Reprodução/Telegram

Vídeo dele cavando o que seria sua própria cova, divulgado pelo Hamas em agosto, chocou a comunidade internacional. Nas imagens, ele aparece extremamente magro e conta que não comia há dias. Evyatar mostra um calendário fixado na parede, em que ele marcava os dias que recebia comida e o quê. De acordo com o israelense, ele comia praticamente só lentilhas, e, muitas vezes, nem isso.

Jovem também fez apelo ao governo israelense. Na época, ele pediu para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu negociar a soltura dos reféns com o Hamas. "Sinto que fui abandonado", afirma. Por fim, é filmado com uma pá cavando um buraco no chão de terra, que ele diz que deveria ser sua própria cova.