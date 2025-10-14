Topo

Notícias

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 3,2 milhões; veja números

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

14/10/2025 20h07Atualizada em 14/10/2025 20h39

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6852 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 24-46-50-62-68.

Relacionadas

+ Milionária: Duas apostas do ES levam R$ 86,6 mi; veja números e trevos

Lotomania: Prêmio acumula e sobe para R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 550 mil; veja números sorteados

O próximo concurso será realizado na quarta, com prêmio estimado de R$ 3,2 milhões.

Houve 34 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 10.093,09.

2.293 apostas acertaram três números e faturaram R$ 142,53 cada uma.

55.352 apostas com dois acertos levaram R$ 5,90.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Mendonça determina sequestro de R$ 389 mi de sindicato de irmão de Lula

Anitta pede que Lula indique uma mulher para vaga de Barroso no STF

Governo Trump diz que 4.108 pessoas foram demitidas desde início da paralisação

Como o Brasil tenta convencer países a quadruplicar o uso global de combustíveis sustentáveis

EUA citam brasileiro entre vistos revogados por celebração da morte de Kirk

Wall Street fecha sem tendência com tensões comerciais e espera por redução dos juros

Deputados veem zero chance de avanço de projeto da anistia nesta semana

Idoso que comeu 'falsa couve' em MG está em coma e respira por aparelho

OMS emite alerta após detecção de medicamentos contaminados na Índia

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

'Hamas deve entregar armas, ou o inferno se instalará', diz Netanyahu