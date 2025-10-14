Quem era a modelo de SC encontrada morta com a filha em apartamento no RJ

A modelo Lidiane Aline Lorenço, 33, encontrada morta com a filha, Miana Sophya Santos, 15, em um apartamento no Rio de Janeiro, era estudante de medicina e influenciadora digital com quase 55 mil seguidores nas redes sociais.

Quem era a modelo

Natural de Santa Cecília (SC), Lidiane se mudou para o Rio há alguns anos, onde trabalhava como modelo e cursava medicina. Nas redes sociais, acumulava quase 55 mil seguidores e mantinha um perfil que mesclava ensaios fotográficos, reflexões pessoais e mensagens de fé.

Lidiane conciliava o curso de medicina com trabalhos eventuais como modelo e participações em campanhas publicitárias. Em diversas postagens, mencionava o esforço para manter a rotina de estudos e o sonho de concluir a formação na área da saúde. Amigos próximos relatavam que ela costumava dividir nas redes momentos de preparação para provas e estágios, além de expressar orgulho por estudar em uma universidade do Rio de Janeiro.

A filha, Miana, havia se mudado recentemente para viver com a mãe. A adolescente deixou Santa Cecília, no oeste catarinense, e passou a frequentar o colégio no Rio de Janeiro. Em nota, a Escola de Educação Básica Irmã Irene, onde estudou em Santa Catarina, lamentou as mortes e prestou solidariedade à família.

O perfil da adolescente no Instagram é privado e não exibe conteúdo público. Nas redes da mãe, também não há registros recentes da filha, somente postagens antigas com mensagens motivacionais e fotos de trabalho.

O último registro, de 18 de fevereiro de 2025, foi interpretado por seguidores como uma mensagem de desabafo. Nele, Lidiane escreveu: "Por trás de toda mulher forte existiu uma garota que não tinha escolha...ou aprendia a nadar, ou afundava." Após a notícia da morte, o post passou a receber centenas de comentários de pesar e especulações, que ainda não foram confirmadas oficialmente.

O que aconteceu

Lidiane e a filha foram encontradas mortas em cômodos separados do apartamento onde viviam na Barra da Tijuca. Segundo o registro dos bombeiros, o chamado foi feito na sexta-feira passada, após vizinhos sentirem um forte cheiro vindo do imóvel e acionarem as equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros relatou que a mãe estava em um dos quartos e a adolescente, na sala. A Polícia Militar também foi acionada para dar apoio à ocorrência. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro para a realização de exames periciais.

A causa das mortes ainda não foi divulgada. Em nota enviada ao UOL, a Polícia Civil informou que "diligências estão em andamento" e que o caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). Até o momento, não foram detalhadas as linhas de apuração nem hipóteses sobre o que teria ocorrido no apartamento.