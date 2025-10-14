Quadro de previsões econômicas do FMI
O Fundo Monetário Internacional publicou, nesta terça-feira (14), uma atualização de sua Perspectiva da Economia Mundial (WEO).
A tabela a seguir mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:
|2025
|2026
|Mundo
|3,2 (+0,2)
|3,1 (0,0)
|Economias avançadas
|1,6 (+0,1)
|1,6 (0,0)
|Estados Unidos
|2,0 (+0,1)
|2,1 (+0,1)
|Zona do euro
|1,2 (+0,2)
|1,1 (-0,1)
|Alemanha
|0,2 (+0,1)
|0.9 (0,0)
|França
|0,7 (+0,1)
|0,9 (-0,1)
|Itália
|0,5 (0,0)
|0.8 (0,0)
|Espanha
|2,9 (+0,4)
|2,0 (+0,2)
|Japão
|1,1 (+0,4)
|0,6 (+0,1)
|Grã-Bretanha
|1,3 (+0,1)
|1,3 (-0,1)
|Canadá
|1,2 (-0,4)
|1,5 (-0,4)
|Economias emergentes e em desenvolvimento
|4,2 (+0,1)
|4,0 (0,0)
|China
|4,8 (0,0)
|4,2 (0,0)
|Índia
|6,6 (+0,2)
|6,2 (-0,2)
|Rússia
|0,6 (-0,3)
|1,0 (0,0)
|América Latina e Caribe
|2,4 (+0,2)
|2,3 (-0,1)
|Brasil
|2,4 (+0,1)
|1,9 (-0,2)
|México
|1,0 (+0,8)
|1,5 (+0,1)
|Oriente Médio e Ásia Central
|3,5 (+0,1)
|3,8 (+0,3)
|África subsaariana
|4,1 (+0,1)
|4,4 (+0,1)
|África do Sul
|1,1 (+0,1)
|1,2 (-0,1)
|Inflação mundial
|4,2 (0,0)
|3,7 (+0,1)
da/jz/mvv/am
© Agence France-Presse