Quadro de previsões econômicas do FMI

O Fundo Monetário Internacional publicou, nesta terça-feira (14), uma atualização de sua Perspectiva da Economia Mundial (WEO).

A tabela a seguir mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:

2025 2026 Mundo 3,2 (+0,2) 3,1 (0,0) Economias avançadas 1,6 (+0,1) 1,6 (0,0) Estados Unidos 2,0 (+0,1) 2,1 (+0,1) Zona do euro 1,2 (+0,2) 1,1 (-0,1) Alemanha 0,2 (+0,1) 0.9 (0,0) França 0,7 (+0,1) 0,9 (-0,1) Itália 0,5 (0,0) 0.8 (0,0) Espanha 2,9 (+0,4) 2,0 (+0,2) Japão 1,1 (+0,4) 0,6 (+0,1) Grã-Bretanha 1,3 (+0,1) 1,3 (-0,1) Canadá 1,2 (-0,4) 1,5 (-0,4) Economias emergentes e em desenvolvimento 4,2 (+0,1) 4,0 (0,0) China 4,8 (0,0) 4,2 (0,0) Índia 6,6 (+0,2) 6,2 (-0,2) Rússia 0,6 (-0,3) 1,0 (0,0) América Latina e Caribe 2,4 (+0,2) 2,3 (-0,1) Brasil 2,4 (+0,1) 1,9 (-0,2) México 1,0 (+0,8) 1,5 (+0,1) Oriente Médio e Ásia Central 3,5 (+0,1) 3,8 (+0,3) África subsaariana 4,1 (+0,1) 4,4 (+0,1) África do Sul 1,1 (+0,1) 1,2 (-0,1) Inflação mundial 4,2 (0,0) 3,7 (+0,1)

