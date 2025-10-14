Topo

Quadro das previsões econômicas do FMI

14/10/2025 10h26

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou uma atualização de suas Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês) nesta terça-feira (14). 

A tabela mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação global em porcentagens, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:

    2025   2026
Mundo   3,2 (+0,2)   3,1 (0,0)
Economias avançadas   1,6 (+0,1)   1,6 (0,0)
Estados Unidos   2,0 (+0,1)   2,1 (+0,1)
Zona do euro   1,2 (+0,2)   1,1 (-0,1)
Alemanha   0,2 (+0,1)   0.9 (0,0)
França   0,7 (+0,1)   0,9 (-0,1)
Itália   0,5 (0,0)   0.8 (0,0)
Espanha    2,9 (+0,4)    2,0 (+0,2)
Japão   1,1 (+0,4)   0,6 (+0,1)
Grã-Bretanha   1,3 (+0,1)   1,3 (-0,1)
Canadá   1,2 (-0,4)   1,5 (-0,4)
         
Economias emergentes e em desenvolvimento   4,2 (+0,1)   4,0 (0,0)
China   4,8 (0,0)   4,2 (0,0)
Índia   6,6 (+0,2)   6,2 (-0,2)
Rússia    0,6 (-0,3)    1,0 (0,0)
         
América Latina e Caribe   2,4 (+0,2)   2,3 (-0,1)
Brasil   2,4 (+0,1)   1,9 (-0,2)
México   1,0 (+0,8)   1,5 (+0,1)
         
Oriente Médio e Ásia Central   3,5 (+0,1)   3,8 (+0,3)
          
África subsaariana   4,1 (+0,1)   4,4 (+0,1)
África do Sul   1,1 (+0,1)   1,2 (-0,1)
         
Inflação mundial   4,2 (0,0)   3,7 (+0,1)

