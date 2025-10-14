Topo

Notícias

Próximo passo da política monetária será cortar juros quando necessário, diz dirigente do BCE

São Paulo, 14

14/10/2025 20h42

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau afirmou que o próximo movimento da política monetária provavelmente será cortar os juros, ao invés de elevá-los, em entrevista à Bloomberg nesta terça-feira, 14.

O dirigente ressaltou que o BCE saiu "vitorioso" na luta contra a inflação e por este motivo considera que a política monetária está em uma boa posição no momento. "Um bom lugar não é fixo, mas monitorar riscos e vejo riscos duplos para a inflação", notou.

Segundo ele, as tarifas dos EUA podem elevar os preços no bloco, enquanto a entrada maior de bens da China gera pressões de baixa. "Se um movimento for necessário, muito provavelmente terá que ser de corte para os juros, e não de aumentá-los", ponderou.

Ao ser questionado, Villeroy de Galhau evitou comentar diretamente sobre a situação política da França, mas defendeu que o país precisa avançar rumo à consolidação fiscal em 2026. "Obviamente temos que reduzir o déficit, é nosso interesse nacional e comprometimento com a União Europeia (UE)", disse, acrescentando que espera cortes significativos nos gastos e na dívida francesa.

Sobre a independência de bancos centrais, o dirigente enfatizou que ela fortalece a credibilidade das instituições. Villeroy de Galhau ressaltou que não há qualquer debate sobre a independência do Banco Central Europeu na zona do euro, ao contrário do que vem acontecendo nos EUA.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo Trump diz que 4.108 pessoas foram demitidas desde início da paralisação

Como o Brasil tenta convencer países a quadruplicar o uso global de combustíveis sustentáveis

EUA citam brasileiro entre vistos revogados por celebração da morte de Kirk

Wall Street fecha sem tendência com tensões comerciais e espera por redução dos juros

Deputados veem zero chance de avanço de projeto da anistia nesta semana

Idoso que comeu 'falsa couve' em MG está em coma e respira por aparelho

OMS emite alerta após detecção de medicamentos contaminados na Índia

'Hamas deve entregar armas, ou o inferno se instalará', diz Netanyahu

EUA revogam vistos de seis estrangeiros por comentários sobre morte de Kirk

Preço do petróleo cai por temor de excesso de produção e guerra comercial

Mais de 72 horas à deriva: grupo de pescadores é resgatado após três dias no mar