Plano de Educação quer regras mais duras em metas para estados e municípios

A proposta para o Plano Nacional de Educação, apresentada hoje na comissão especial sobre o tema na Câmara dos Deputados, endurece as regras para que municípios e estados cumpram as metas.

O que aconteceu

O texto sugere que estados e municípios devem criar um plano de ação a cada dois anos. O material deve incluir, segundo o relatório do deputado Moses Rodrigues (União-CE), um planejamento de "políticas, programas e alocação de recursos", além dos critérios para definir as prioridades durante este período.

O relatório diz ainda que os estados e municípios deverão justificar um eventual não cumprimento do plano de ações. As prefeituras e governos estaduais terão de explicar possíveis mudanças ou manutenções nas políticas apresentadas anteriormente.

O plano de ação servirá para um acompanhamento das metas a cada dois anos. Para isso, o IBGE também deve compartilhar os dados dos estados e municípios para o Inep, instituto ligado ao MEC (Ministério da Educação), responsável pelas informações.

O MEC também pode ter novas funções. O texto do deputado sugere que o governo federal deve realizar, no mínimo, duas conferências nacionais de educação até o fim da vigência do plano, em 2035. Além disso, o acompanhamento das metas por estados e municípios deverá ser disponibilizado pelo Inep em um site de livre acesso.

Ao todo, a proposta do deputado apresenta 18 objetivos que devem ser alcançados nos próximos 10 anos. O texto mantém a meta de alfabetizar os alunos até o 2º ano do ensino fundamental, por exemplo. Além disso, inclui que os estudantes devem alcançar "nível adequado de aprendizagem em matemática".

A proposta ainda será analisada na comissão especial e, depois, votada nos plenários da Câmara e do Senado. Na sequência, o presidente Lula (PT) precisa sancionar o texto para ele passar a valer. O primeiro plano de metas foi lançado em 2014 durante o governo Dilma Rousseff (PT). Os 20 objetivos deveriam ser concluídos até 2024, mas apenas quatro deles foram cumpridos parcialmente.

O relatório prevê também um aumento do gasto para educação. No plano de 2014, a meta era que o Brasil tivesse investimentos na área equivalentes a 10% do PIB —o país, entretanto, chegou a 5%. A proposta para os próximos 10 anos é chegar aos 11%. Cerca de 7,5% seriam de recursos públicos. A previsão do relator é que esse deve ser o valor necessário para que as metas propostas sejam concluídas.

Mais de 3 mil emendas parlamentares foram apresentadas. Segundo Rodrigues, todos os deputados tiveram ao menos uma proposta incluída no texto, de forma integral ou parcial. "Nós tivemos um deputado do PL que teve mais de 100 emendas aproveitadas parcialmente ou integralmente, que foi o deputado Nikolas Ferreira. Como também tivemos um deputado do PT, que é o nosso amigo deputado Pedro Uczai, que também teve mais de 100 emendas aproveitadas", afirmou o relator.

A presidente da comissão, Tabata Amaral (PSB-SP), e o deputado afirmam que todas as posições partidárias foram acolhidas. "Tivemos o cuidado de não termos disputas ideológicas e sim a construção de um Plano Nacional de Educação que pudesse atender como política pública o Brasil nos próximos 10 anos", explica Rodrigues.

Metas

O relatório aumentou o indicador de metas que não foram concluídas no passado. É o caso do objetivo que prevê chegar a 60% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. O PNE de 2014 previa 50% desse grupo nas escolas —o Brasil alcançou 33%.

O deputado sugeriu indicadores mais altos para o ensino integral. Primeiro, ele sugere que 50% das escolas públicas tenham 35% dos alunos na educação integral (ou seja, estudantes com carga horária acima de 7 horas) até 2030. Para 2035, o parlamentar sugere que 60% das escolas públicas alcancem 50% dos alunos nessa modalidade escolar.

A proposta prevê também que o Brasil supere o analfabetismo em 10 anos. O relatório sugere que as escolas atendam na EJA (Educação de Jovens e Adultos) 20% da população brasileira acima de 18 anos que não tem educação básica completa.