Produção de motos sobe 17,4% e tem melhor resultado para setembro em 14 anos, diz Abraciclo

A produção de motos teve crescimento de 17,4% no mês passado, frente a setembro de 2024, chegando a 169,2 mil unidades, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 14, pela Abraciclo, a entidade que representa as fábricas de motocicletas do polo industrial de Manaus (AM). Foi o melhor setembro na produção de motos desde 2011.

Na comparação com agosto, porém, a produção teve queda de 9%.

Desde o início do ano, já foram produzidas 1,5 milhão de motos, o que também corresponde ao melhor resultado em 14 anos e a um crescimento de 13,1% em relação ao volume dos nove primeiros meses de 2024.

O desempenho reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery), além da demanda por veículos mais baratos e econômicos tanto na manutenção quanto no consumo de combustível. Oito a cada dez motos produzidas em setembro foram modelos de baixa cilindrada.

As vendas no mês passado, de 205,9 mil motos, foram 31,5% superiores às de setembro de 2024. Ante agosto, houve alta de 11%. Com isso, as vendas de motos chegaram a 1,6 milhão de unidades nos nove primeiros meses de 2025, 14,4% acima do número apurado no mesmo período de 2024.

Aumento nas projeções

A Abraciclo revisou para cima as projeções ao desempenho neste ano, após os resultados expressivos tanto de produção quanto de vendas. Para a produção, a expectativa de crescimento subiu de 7,5% para 11,5%.

Se for confirmado o prognóstico, 2025 vai terminar com 1,95 milhão de motos produzidas em Manaus, onde estão quase todas as fábricas do veículo de duas rodas.

A Abraciclo também revisou a projeção para as vendas de motos, cujo crescimento esperado para este ano subiu de 7,7% para 11,9%. A expectativa agora é de que os emplacamentos alcancem 2,1 milhões de motos. Para as exportações, a previsão de 35 mil motos embarcadas ao exterior, um crescimento de 13%, foi mantida.

"Estamos vivenciando um ciclo de crescimento consistente e sustentável. A motocicleta se firmou como uma alternativa cada vez mais eficiente, acessível e alinhada às novas necessidades de mobilidade da população brasileira", comentou o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.