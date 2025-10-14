Topo

Notícias

Primeira-ministra ucraniana discute ataques à energia em conversas com os EUA

14/10/2025 19h28

(Reuters) - A primeira-ministra da Ucrânia disse nesta terça-feira que estava se concentrando nos ataques russos à rede de energia de seu país em conversas em Washington antes de uma visita mais adiante nesta semana pelo presidente Volodymyr Zelenskiy.

"Em todas as reuniões em Washington, levantamos o tema da defesa da energia ucraniana e do apoio à nossa resiliência durante o inverno e às formas de defendê-la", escreveu a primeira-ministra Yulia Svyrydenko no aplicativo de mensagens Telegram.

Ela descreveu as prioridades de sua visita como "energia, sanções e o desenvolvimento da cooperação com os EUA de novas maneiras que podem fortalecer nossos dois países".

Zelenskiy se reúne com o presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira para discutir a defesa aérea da Ucrânia e as capacidades de ataque de longo alcance. Os líderes conversaram duas vezes no fim de semana em meio à intensificação das discussões sobre o possível fornecimento de mísseis Tomahawk de longo alcance para Kiev.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, "reafirmou o apoio inabalável dos Estados Unidos à soberania ucraniana e enfatizou a dedicação dos Estados Unidos em garantir uma paz duradoura" durante as conversas com Svyrydenko, de acordo com um comunicado do Tesouro dos EUA.

Ele também agradeceu a Svyrydenko por apoiar o Fundo de Investimento para a Reconstrução EUA-Ucrânia.

Em setembro, a Ucrânia e os EUA realizaram a primeira reunião do conselho do fundo de investimento conjunto, criado como parte de um acordo para dar a Washington acesso preferencial aos minerais ucranianos em troca de investimentos.

Svyrydenko está acompanhada do secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, e de uma equipe de autoridades do governo, do banco central e de outros órgãos.

(Reportagem de Ron Popeski e Jasper Ward)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump ameaça deixar de comprar óleo de cozinha da China

Cúpula sobre Gaza foi, sobretudo, um grande espetáculo, dizem diplomatas

Primeira-ministra ucraniana discute ataques à energia em conversas com os EUA

Trump adverte que ajuda à Argentina está vinculada a resultado eleitoral

Após 15 anos preso, STJ anula condenação de homem por Crime da 113 Sul

Hamas entrega a Israel mais quatro corpos de reféns

Principais meios dos EUA rejeitam regras do Pentágono para a imprensa

Consequências sérias, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado de réu do golpe

Hamas entrega corpos de reféns após Israel ameaçar cortar ajuda

Criança de 11 anos pega arma do pai e atira acidentalmente em menino de 9 no interior de SP

OpenAI permitirá conteúdo erótico no ChatGPT para adultos verificados