Primeira-ministra ucraniana discute ataques à energia em conversas com os EUA

(Reuters) - A primeira-ministra da Ucrânia disse nesta terça-feira que estava se concentrando nos ataques russos à rede de energia de seu país em conversas em Washington antes de uma visita mais adiante nesta semana pelo presidente Volodymyr Zelenskiy.

"Em todas as reuniões em Washington, levantamos o tema da defesa da energia ucraniana e do apoio à nossa resiliência durante o inverno e às formas de defendê-la", escreveu a primeira-ministra Yulia Svyrydenko no aplicativo de mensagens Telegram.

Ela descreveu as prioridades de sua visita como "energia, sanções e o desenvolvimento da cooperação com os EUA de novas maneiras que podem fortalecer nossos dois países".

Zelenskiy se reúne com o presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira para discutir a defesa aérea da Ucrânia e as capacidades de ataque de longo alcance. Os líderes conversaram duas vezes no fim de semana em meio à intensificação das discussões sobre o possível fornecimento de mísseis Tomahawk de longo alcance para Kiev.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, "reafirmou o apoio inabalável dos Estados Unidos à soberania ucraniana e enfatizou a dedicação dos Estados Unidos em garantir uma paz duradoura" durante as conversas com Svyrydenko, de acordo com um comunicado do Tesouro dos EUA.

Ele também agradeceu a Svyrydenko por apoiar o Fundo de Investimento para a Reconstrução EUA-Ucrânia.

Em setembro, a Ucrânia e os EUA realizaram a primeira reunião do conselho do fundo de investimento conjunto, criado como parte de um acordo para dar a Washington acesso preferencial aos minerais ucranianos em troca de investimentos.

Svyrydenko está acompanhada do secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, e de uma equipe de autoridades do governo, do banco central e de outros órgãos.

(Reportagem de Ron Popeski e Jasper Ward)