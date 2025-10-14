Topo

Notícias

Presidente de Madagascar dissolve assembleia nacional e amplia crise

14/10/2025 08h22

ANTANANARIVO (Reuters) - O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disse na terça-feira que dissolveu a assembleia nacional, aumentando o impasse com os manifestantes liderados por jovens e os militares, o que o forçou a fugir do país.

Um decreto publicado no Facebook informou que o presidente havia consultado os líderes da assembleia e do Senado, mas não ficou imediatamente claro se a medida tinha valor legal.

Em um discurso desafiador para a nação em um local não revelado na segunda-feira, Rajoelina se recusou a renunciar, apesar da pressão de semanas de protestos da Geração Z exigindo sua renúncia e deserções generalizadas no Exército.

A oposição vem tentando reunir assinaturas suficientes para iniciar um processo de impeachment contra ele no Parlamento.

(Reportagem de Lovasoa Rabary)

