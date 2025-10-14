Premiê francês suspende reforma previdenciária de Macron em busca de apoio para orçamento

Por Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, suspendeu nesta terça-feira uma reforma previdenciária histórica de 2023 até depois da eleição presidencial de 2027, cedendo à pressão dos parlamentares de esquerda que exigiam essa medida para garantir sua sobrevivência política.

Lecornu fez o anúncio no Parlamento como parte de uma última tentativa de forjar as condições para a aprovação de um orçamento reduzido para 2026.

A decisão de Lecornu representa um reconhecimento por parte do presidente francês Emmanuel Macron de que a desativação da reforma previdenciária -- que ele considera um de seus principais legados econômicos -- era a única maneira de garantir a sobrevivência de Lecornu, seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos.

"Vou propor ao Parlamento, a partir deste outono, que suspendamos a reforma previdenciária de 2023 até a eleição presidencial", disse Lecornu aos parlamentares. "Nenhum aumento na idade de aposentadoria ocorrerá de agora até janeiro de 2028."

A França está no meio de sua pior crise política em décadas, com uma sucessão de governos minoritários procurando impor orçamentos de redução de déficit por meio de uma legislatura truculenta dividida em três blocos ideológicos distintos.

(Por Gabriel Stargardter; reportagem adicional de Marco Trujillo)