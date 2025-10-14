COP: Brasil cria pacto para quadruplicar combustível sustentável até 2035

O Brasil vai lançar uma iniciativa para quadruplicar a produção de combustíveis sustentáveis durante a cúpula de chefes de Estado antes da COP30, em Belém, no início do novembro.

O que aconteceu

O objetivo é estimular qualquer forma de combustível que substitua os combustíveis fósseis. "No processo de descarbonização dos sistemas energéticos, os combustíveis sustentáveis também têm um papel relevante em complementação à eletrificação e outras tecnologias que já estão adiantadas", afirmou o diplomata João Marcos Paes Leme, diretor do Departamento de Energia do Itamaraty.

O compromisso, apelidado "Belém 4x", foi anunciado hoje durante a Pré-COP30, em Brasília, e será apresentado a outros países no Pará. "Quando a gente fala em combustíveis sustentáveis, não está falando necessariamente de biocombustíveis, isso também envolve hidrogênio e fios —os fios sintéticos", explicou.

A proposta é que a meta, diferente para cada país, seja atingida em dez anos, até 2035. "Esse relatório faz um apanhado dessas diferentes tecnologias e explica como você pode, no mínimo, quadruplicar, dependendo da tecnologia —algumas são de implantação de mais curto prazo, outras são mais demoradas—, até 2035, com base em números de 2024", disse Paes Leme.

A produção deve ser aumentada gradualmente, com impacto econômico global. No relatório divulgado hoje, a IEA (Agência Internacional de Energia) estima que o estímulo às tecnologias de combustível verde gere investimentos de US$ 1,5 trilhão nestes dez anos.

Pelo menos Índia, Itália e Japão já se mostraram dispostos a assinar o compromisso. O governo não falou em número final de signatários, mas destacou que integrantes com grandes populações e de alto poder econômico dão força à ideia.

Outros países europeus também têm interesse, segundo o diplomata. "Não quero nomear os países antes que eles próprios façam isso, mas a primeira reunião aqui, com a apresentação do relatório, já teve uma boa receptividade", afirmou Paes Leme.