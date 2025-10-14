Powell diz que fim da redução do balanço patrimonial pode estar próximo

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que o fim do esforço de longa data do banco central para reduzir o tamanho de seus ativos, amplamente conhecido como aperto quantitativo, ou QT, pode estar se aproximando.

Considerando a meta histórica do banco central de deixar liquidez suficiente no sistema financeiro para permitir o controle firme das taxas de curto prazo e a volatilidade normal do mercado monetário, Powell disse que "podemos nos aproximar desse ponto nos próximos meses, e estamos monitorando de perto uma ampla gama de indicadores" para saber se isso aconteceu.

Seus comentários foram extraídos do texto de um discurso preparado para ser proferido em uma reunião realizada pela Associação Nacional de Economia Empresarial na Filadélfia.

"Começaram a surgir alguns sinais de que as condições de liquidez estão se tornando gradualmente mais restritivas, incluindo uma firmeza geral das taxas de recompra, juntamente com pressões mais perceptíveis, porém temporárias, em datas selecionadas", observou Powell.

O processo QT, que vem sendo executado desde 2022, foi projetado para remover quantidades excessivas de liquidez que o Fed adicionou aos mercados financeiros durante a pandemia da Covid-19. As compras em larga escala de títulos do Tesouro e hipotecários tinham como objetivo estabilizar os mercados e fornecer estímulo quando a meta de taxa de curto prazo do Fed estava em níveis próximos a zero.

A compra de ativos ajudou o Fed a mais do que dobrar seus ativos para cerca de US$9 trilhões. Desde 2022, permitir que um determinado montante de títulos vencesse e não fosse rolado ajudou a reduzir o balanço patrimonial do Fed para US$6,6 trilhões.

Não está claro até onde o Fed pode ir com o QT, mas algumas autoridades disseram que ainda há muita liquidez no sistema financeiro, sugerindo que eles podem avançar com o QT sem perturbar os mercados monetários.

Powell não disse até que ponto o Fed poderá reduzir seus ativos. Mas ele disse que, até o momento, "o resultado final é que nosso regime de reservas amplas tem se mostrado notavelmente eficaz na implementação da política monetária e no apoio à estabilidade econômica e financeira".

Powell também advertiu contra a remoção dos poderes de pagamento de juros do Fed, que permitem que seu conjunto de ferramentas de controle de taxas funcione de forma eficaz, observando que perder essa capacidade levaria a um estresse significativo nos mercados financeiros.

Powell também disse que "nossa experiência desde 2020 sugere que podemos ser mais ágeis em nosso uso do balanço patrimonial" no futuro.