Powell alerta que paralisação do governo dos EUA dificulta avaliação do Fed sobre economia

São Paulo, 14

14/10/2025 14h29

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira que a paralisação do governo americano (shutdown) pode tornar "mais desafiador" o trabalho do banco central, diante do atraso na divulgação de dados econômicos importantes. Ele alertou que a ausência de informações oficiais limita a capacidade do Fed de calibrar a política monetária com base em evidências recentes.

Durante sessão de perguntas e respostas no encontro anual da National Association for Business Economics (NABE), Powell destacou que os pedidos de auxílio-desemprego em nível estadual "são um bom indicador econômico" e que há "dados plausíveis sobre o estado do mercado de trabalho", embora as informações privadas funcionem "melhor como complemento", ante o payroll.

O dirigente observou, contudo, que há "poucos bons substitutos para os dados governamentais de inflação", acrescentando que "os indicadores alternativos são melhores para o mercado de trabalho do que para a inflação". Ele também comentou que os dados de atividade econômica têm surpreendido positivamente, o que cria "uma certa tensão em relação às informações do mercado de trabalho", que mostram perda de fôlego.

Questionado sobre os efeitos da inteligência artificial (IA), Powell afirmou ser "cedo para avaliar" seu impacto na produtividade. Segundo ele, "a gama de possíveis resultados com a IA é muito ampla", e ainda levará tempo para que suas implicações econômicas se tornem mais claras.

