Polícia combate adulteração de bebidas em oito cidades de São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Poison Source - Fonte do Veneno. A meta é desmontar ações criminosas que envolvem a produção e comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

Foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão, sendo sete em São Paulo e os demais nas cidades de Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara. Há 150 policiais nas ruas nesta ação.

Casos confirmados

O relatório do Ministério da Saúde, divulgado nessa segunda-feira, diz que o país tem 32 casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas. São, ao todo, 181 ocorrências sob investigação em várias regiões do Brasil. Ao menos 320 suspeitas foram descartadas.

Além de São Paulo, com 28 vítimas de intoxicação, também há três no Paraná e uma no Rio Grande do Sul.

Há muitas suspeitas em todas as regiões do país: São Paulo (100), Pernambuco (43), Espírito Santo (nove), no Rio Grande do Sul (seis), Rio de Janeiro (cinco), Mato Grosso do Sul (quatro), Piauí (quatro), Goiás (três), Maranhão (duas), Alagoas (duas), Minas Gerais (uma), Paraná (uma) e Rondônia (uma).