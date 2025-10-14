'Plano legaliza colonização de Gaza', diz pesquisador de Harvard

O plano de cessar-fogo para Gaza visa paralisar o conflito e permitir a libertação de reféns, mas institucionaliza tutela estrangeira e legaliza mecanismos de colonização, afirma Hussein Kalout, PhD em política internacional e pesquisador da Universidade Harvard, no UOL News, do Canal UOL.

O plano, proposto com mediação dos EUA, prevê um governo transitório sob supervisão internacional e não resolve questões centrais como a ocupação israelense. Kalout aponta riscos à autodeterminação palestina e violações ao direito internacional.

O grande valor agregado do plano do presidente americano foi paralisar o conflito e impor um cessar-fogo a Israel. Isso levou à libertação dos reféns e paralisou o genocídio contra a população palestina de Gaza. Mas não é um acordo de paz definitivo. São os dois lados que saem ganhando nessa equação. Trata-se de um cessar-fogo. Não é um acordo de paz e é importante que isso fique muito claro.

Hussein Kalout

É importante que o mundo leve em consideração o que aconteceu com os reféns, mas as coisas não são simétricas. O povo palestino foi submetido a uma política de genocídio e extermínio, um bombardeio inclemente. O nível de morte em Gaza é proporcionalmente altíssimo, e a quantidade de bombas lançadas não encontra paralelo, a não ser na Segunda Guerra Mundial.

Hussein Kalout

Para Kalout, o governo Netanyahu é um dos principais obstáculos. Ele avalia que o plano proposto por Trump é frágil, parcial a Israel e cria uma tutela perigosa sobre Gaza, institucionalizando a ocupação e buscando legalizar a colonização.

O plano é bem frágil, ele é parcial a Israel e, sobretudo, cria uma tutela sobre a população palestina de Gaza. Essa tutela tem uma função perigosa, que é institucionalizar a ocupação e legalizar a colonização. Isso viola os princípios do direito internacional e as resoluções da ONU que preveem dois Estados.

Hussein Kalout

O professor questiona a legitimidade dos tecnocratas que comporiam o governo provisório e alerta para o risco de governança estrangeira não representar os interesses locais.

A ideia de criar uma força de tecnocratas para modular o plano de reconstrução precisa ter legitimidade do povo palestino. Quem serão esses tecnocratas? Será que conhecem a realidade do terreno e as demandas da população?

Hussein Kalout

Kalout ainda destaca que o processo de reconstrução depende da retirada militar israelense, prevista sem prazo definido, e critica o regime de tutela internacional sob liderança de Estados Unidos e Tony Blair.

O regime de tutela governado pelos Estados Unidos, sob indicação de Tony Blair, é a institucionalização de uma colonização. O histórico dos britânicos na região é péssimo. O povo palestino quer ser dono do seu próprio destino.

Hussein Kalout

