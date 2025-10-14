Gonet diz que 'núcleo de fake news' atuou para atingir alvos de Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta manhã a condenação dos sete réus do núcleo 4 da trama golpista, acusados de atuarem para produção e disseminação de fake news sobre as urnas eletrônicas.

O que aconteceu

Gonet apresentou suas alegações finais no julgamento. Para o procurador-geral, depoimentos e outros elementos que surgiram ao longo da ação penal confirmaram as acusações contra o grupo. Trata-se do segundo núcleo da trama golpista a ser julgado pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Denúncia foi fatiada para acelerar julgamentos. Ao todo, a PGR denunciou 34 pessoas, divididas em cinco grupos, sendo o principal deles formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados, que já foram condenados no Supremo.

As campanhas promovidas pelos acusados, essenciais para o levante popular contra as instituições democráticas, encontram-se confirmadas pelas provas de que os altos são ricos. Dá-se conta de que, por meio da ação criminosa dos réus, a organização criminosa capitaneou guerra informacional crescente.



Comprovou-se que os acusados agiram de forma coordenada com o núcleo central da organização criminosa, concentrando a produção e disseminação de notícias falsas contra os mesmos alvos apontados publicamente por Jair Bolsonaro, a fim de enfraquecer o prestígio popular das instituições democráticas, tornando mais fácil as medidas seguintes da sua adulteração.

Diante desses fundamentos resumidos para fins de exposição oral, a Procuradoria-Geral da República reitera o pedido de condenação dos réus pelos crimes indicados na denúncia.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

Após a manifestação de Gonet, os advogados apresentam seus últimos argumentos. Cada um dos defensores terá até uma hora para expor suas alegações finais. A expectativa é as que manifestações das defesas tomem o resto do dia de hoje.

É o primeiro julgamento presidido por Flávio Dino. O ministro assumiu a presidência da Primeira Turma neste mês, após ser escolhido pelos colegas, em votação simbólica. Além de Dino, compõem a Turma Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

O julgamento deve ser concluído na semana que vem. A Turma marcou sessões para os dias 21 e 22, que devem ser dedicadas à apresentação dos votos dos ministros.

Grupo tem 7 réus. Os acusados são cinco militares de patente mais baixa, um agente da Polícia Federal e o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para embasar a ação que pediu uma "verificação extraordinária" das urnas após o segundo turno em 2022.

Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército; Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal; Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.

O grupo teria cometido cinco crimes, segundo a denúncia. São eles: organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.

Defesas negam as acusações. Em linhas gerais, os advogados apontam que a denúncia não teria narrado adequadamente as condutas de seus clientes para enquadrá-los nos cinco crimes apontados. No caso de Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, seu advogado questionou o fato de ele ter sido denunciado enquanto o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que contratou o instituto, ficou fora da lista.