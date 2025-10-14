Topo

Notícias

Tráfico usou bets e criptomedas para desviar mais de R$ 630 milhões, diz PF

Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos em quatro estados brasileiros pela PF na Operação Narco Bet - Polícia Federal/Divulgação
Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos em quatro estados brasileiros pela PF na Operação Narco Bet Imagem: Polícia Federal/Divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 07h48

Uma operação da Polícia Federal tenta desarticular um grupo criminoso suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas com movimentações em criptomoedas e empresas de bets.

O que aconteceu

Suspeita é de que mais de R$ 630 milhões de origem ilícita tenham sido lavados pelo grupo, segundo a PF. A ação de hoje é um desdobramento da operação Narco Vela, de abril deste ano, que mirou no tráfico de drogas do porto de Santos para a Europa e prendeu 23 pessoas.

Criminosos teriam direcionado parte dos milhões desviados a estruturas de empresas ligadas ao setor de bets. Os nomes das empresas de bets supostamente envolvidas com o crime não foram divulgados pela PF.

Outra parte do dinheiro era desviada com movimentações em criptomoedas, segundo a investigação. Os alvos da operação tiveram mais de R$ 630 milhões de bens e valores bloqueados e podem responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Onze mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão são cumpridos em quatro estados brasileiros. A operação está em curso em Santa Catarina; São Paulo; Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo a PF.

Além disso, a Polícia Criminal Federal da Alemanha, onde um dos suspeitos do crime mora, também colabora com a PF. Há medidas cautelares em nome do suspeito que está no exterior. Ele e os outros alvos da operação não tiveram os nomes divulgados.

