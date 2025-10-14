Topo

Petrobras quer mandato para diesel coprocessado, diz presidente

14/10/2025 11h51

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras defende que haja um mandato obrigatório no Brasil para o uso de diesel coprocessado com óleo vegetal e poderia produzir o combustível com até 10% de conteúdo renovável, afirmou a presidente da petroleira, Magda Chambriard, em evento no Rio de Janeiro.

A executiva disse ainda que "agro e petróleo tem que andar de mãos dadas" para "ajudar" na redução das emissões e ressaltou que a companhia quer o óleo vegetal do agro para fazer o diesel coprocessado.

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Marta Nogueira)

