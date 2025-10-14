Topo

Notícias

Petrobras foi pega de surpresa por pedido do Ibama de mais informações sobre Foz do Amazonas, diz CEO

14/10/2025 12h50

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras foi pega de surpresa com a decisão do órgão ambiental federal Ibama de pedir mais informações no âmbito do processo de licenciamento para perfurar na Bacia da Foz do Amazonas, afirmou a presidente da estatal, Magda Chambriard, nesta terça-feira.

Segundo a executiva, a petroleira terá que contratar uma nova sonda caso a licença para o poço não seja concedida até o dia 22 de outubro, uma vez que o contrato do equipamento que está de prontidão no local irá expirar.

"Espero que no dia 16 tenhamos autorização para perfuração", disse Chambriard durante evento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

A executiva adicionou que a sonda já contratada que está de prontidão é "rara no mundo" e custa R$4,2 milhões por dia.

O pedido de mais informações do Ibama ocorreu após um novo parecer técnico do órgão, anexado ao processo na segunda-feira, apontar que ainda há "pendências e incertezas" quanto às informações apresentadas pela Petrobras nos planos de Emergência Individual e de Proteção à Fauna.

O Ibama aprovou um teste de resposta a emergências realizado pela Petrobras em agosto, mas solicitou ajustes antes de decidir sobre a concessão da licença. A petroleira respondeu em 26 de setembro.

A Petrobras busca há anos uma licença para perfurar na Bacia da Foz do Amazonas, em região onde a indústria petroleira acredita ser possível haver grandes reservas capazes de abrir uma nova fronteira exploratória. Entretanto, a área tem enormes desafios socioambientais e sua exploração enfrenta forte resistência de grupos da sociedade e até mesmo de parte do governo federal.

