Petrobras diz confiar que licença de operação na Margem Equatorial será emitida em breve

14/10/2025 17h30

A Petrobras informou que recebeu nesta terça-feira, 14, parecer técnico do Ibama solicitando novos detalhamentos relacionados aos planos de emergência e de proteção da fauna propostos pela companhia como parte do processo de licenciamento ambiental do bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

Segundo o comunicado, "a Petrobras irá atender a todos os questionamentos do Instituto, conforme vem fazendo desde o início do processo e em completo respeito às exigências do processo de licenciamento ambiental", disse em nota.

No decorrer desta semana, disse a estatal, serão realizadas diversas reuniões para esclarecimentos técnicos do processo de licenciamento.

Mais cedo, a presidente da companhia, Magda Chambriard, havia afirmado que a reunião seria realizada no próximo dia 16. "A Petrobras segue confiante que a licença de operação será emitida em breve, como resultado do trabalho conjunto da companhia e do Ibama", afirmou.

