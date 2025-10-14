Pelo menos 19 pessoas morrem após ônibus pegar fogo em Rajasthan, na Índia, informa NDTV

(Reuters) - Pelo menos 19 pessoas morreram na tarde desta terça-feira quando um ônibus particular pegou fogo no Estado de Rajasthan, no oeste da Índia, informou a emissora indiana NDTV, citando a polícia.

O ônibus estava viajando de Jaisalmer para Jodhpur com 57 passageiros a bordo quando a fumaça saiu da parte traseira do veículo. O motorista parou o ônibus no acostamento da estrada, mas as chamas tomaram conta do veículo em poucos instantes, informou a NDTV.

A polícia acredita que um curto-circuito tenha causado o incêndio, acrescentou o relatório.

Quinze passageiros, incluindo duas crianças, sofreram queimaduras graves, sendo que alguns sofreram queimaduras de até 70% do corpo, informou a NDTV.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os detalhes da reportagem. A polícia de Rajasthan não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

"Estou angustiado com a perda de vidas devido a um acidente em Jaisalmer, Rajasthan. Meus pensamentos estão com as pessoas afetadas e suas famílias durante este momento difícil", disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um post no X.

Ele também disse que o Fundo Nacional de Ajuda do Primeiro-Ministro fornecerá 200.000 rúpias (US$2.253) às famílias dos mortos e 50.000 rúpias aos feridos.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal em Bengaluru)