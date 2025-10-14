PEC da Segurança quer engessar estados, diz Derrite, em crítica ao governo

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), afirmou hoje, na Câmara dos Deputados, que a PEC da Segurança Pública encampada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quer "engessar os estados". Ele participou da Comissão Especial sobre Competências Federativas em Segurança Pública.

O que aconteceu

Proposta quer que estados obedeçam a política nacional de segurança pública da União, disse Derrite, ao criticar a PEC do governo. Ele pontuou que a proposta dos 27 governadores que venceram as eleições não seria "prioridade". "A prioridade é o que o governo federal determinar por meio do Conselho Nacional", disse. "Vemos com muita preocupação".

Derrite defendeu que a PEC da Segurança Pública siga modelos da saúde e da educação. "A PEC está querendo que o governo federal, que investe quase nada, queira ditar os rumos da segurança pública". O UOL questionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e aguarda um posicionamento da pasta, após as críticas de Derrite.

Secretário de Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que competências da União, estados e municípios são concorrentes. "Hoje a segurança pública funciona com a União com competência dela e estados e municípios com competências concorrentes". Ele disse que não é contrário à atuação das Guardas Municipais nos municípios e ressaltou que São Paulo mantém programas e operações com integração entre as guardas e as polícias.

Derrite disse que a atuação da Polícia Federal no combate a organizações criminosas e milícias privadas pode gerar "politização". Segundo ele, a proposta da PEC é vaga e pode gerar conflito de competências com as polícias estaduais. "Pode ter um crime com maior destaque, coloco a PF para atuar no caso", afirmou.

O deputado apontou como ponto de preocupação a atuação da Polícia Viária Federal — nova nomenclatura proposta pela PEC. Segundo ele, é "improvável" que a Polícia Viária Federal tenha capacidade adequada. "Existe um combate efetivo das polícias estaduais, se não houver uma competência com as polícias estaduais as chances de anulação das prisões realizadas pelas polícias estaduais é gigantescas", diz ele.

No que diz respeito às guardas municipais, o secretário afirmou que há um risco de sobreposição com as funções da Polícia Militar. Para o secretário de Tarcísio, as guardas devem se concentrar nas ocorrências de natureza urbana, social e preventiva, sem a sobreposição dos agentes.

Derrite disse que a PEC tem problemas de centralização, sobreposição e submissão. "As competências estão concentradas na União sem contrapartida financeira, a PM e as guardas não tem divisão de atribuição e estados e municípios estão condicionados a políticas federais para acessar fundos".

Derrite tem pretensões políticas para o Senado em 2026. Em maio, ele se filiou ao Progressistas (PP) e deve concorrer ao Senado pelo partido em 2026. Antes, ele estava no PL. O secretário atribuiu seu retorno ao PP à intenção de fazer uma dobradinha com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Senado. No evento que oficializou seu nova filiação partidária, ele disse que há um desejo de seu grupo político de eleger dois senadores por São Paulo.