Mulher tenta abrir porta de emergência após ouvir 'latido' em avião nos EUA

Uma passageira entrou em pânico e tentou abrir a saída de emergência de um avião da companhia aérea americana JetBlue Airways após confusão sobre ruídos vindos da aeronave nos EUA. O caso ocorreu quando o avião ainda estava no solo e ninguém se feriu.

O que aconteceu

Mulher se assustou após ouvir um suposto "latido abafado" de um cachorro. O ruído, porém, é produzido pela PTU (Unidade hidráulica de transferência de potência) do Airbus A320, onde ela estava, segundo o site especializado Aviation A2Z. A data da ocorrência e a cidade de partida e destino do voo não foram divulgados.

Passageira disse que a aeronave estava "quebrada" e afirmou que o seu namorado era piloto. Um vídeo divulgado nas redes sociais ainda mostra a mulher andando e mandando a tripulação parar o avião.

Mulher foi em direção a uma porta de emergência e precisou ser contida por uma comissária de bordo. Ela não teve a identidade revelada.

O PTU é encontrado em aeronaves da família Airbus A320 e o ruído produzido é comum. A unidade funciona para equilibrar a pressão hidráulica entre os sistemas, normalmente durante a partida, taxiamento de um único motor (deslocamento usando apenas um dos motores) ou desligamento da aeronave.

A JetBlue Airways afirmou ter administrado a situação profissionalmente, promovendo a segurança de todos os passageiros. A companhia não divulgou se a mulher envolvida na ocorrência sofreu alguma ação disciplinar.