Topo

Notícias

Parecer de perito a pedido da Refit diverge do laudo da ANP

Rio

14/10/2025 17h49

Um parecer técnico elaborado a pedido da Refit, ex-refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, afirma que o produto transportado pelos navios Oinoussian Star e Madeleine Grace é óleo bruto de petróleo e não gasolina, divergindo do laudo técnico produzido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e entregue à Justiça no último dia 2 de outubro.

O estudo técnico foi conduzido pelo químico Ilidio Lazarieviez. De acordo com a empresa, os resultados demonstram que os produtos examinados não atendem às especificações obrigatórias para serem classificados como gasolina.

"O parecer conclui de forma inequívoca que os produtos analisados devem ser classificados como óleos brutos de petróleo (condensados de gás), obtidos no processo de estabilização do gás natural, não configurando gasolina acabada sob qualquer regime tributário irregular", diz a empresa por meio de nota.

O parecer foi fundamentado em análises laboratoriais e nos parâmetros da Resolução ANP nº 807/2020 e demonstrou, entre outros pontos, que o produto transportado apresentava octanagem de 64, abaixo dos mínimos de 94 e 97 exigidos para as gasolinas comum e premium, respectivamente. A ausência de etanol e oxigenados, componentes obrigatórios em gasolinas tipo C, também ficou atestada, de acordo com o documento.

Os laudos da ANP foram elaborados a partir de 19 amostras de combustível apreendido na Operação Cadeia de Carbono, quando a Receita Federal interditou dois navios supostamente com nafta que iam para Manguinhos.

Além de ter um total de quatro navios com carga apreendida na Operação Carbono Oculto, a planta da Refit foi interditada pela ANP no dia 26 de setembro, por suposta importação irregular de gasolina e por não refinar petróleo, apesar de acessar benefícios tributários específicos para a atividade de refino.

O parecer técnico elaborado a pedido da Refit diz que a classificação dos produtos feita pela Refit junto à ANP "foi correta e transparente, não havendo qualquer tentativa de reclassificação indevida para obtenção de benefícios fiscais".

"A empresa mantém registro regular como refinaria, atuando dentro dos limites técnicos e legais estabelecidos pela autarquia. A Refit considera injustificável a medida adotada de interdição e reitera sua confiança nas instituições e na via judicial para restabelecer suas atividades e proteger os 2.500 empregos diretos que mantém", diz a empresa.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Restos mortais de outros quatro reféns do Hamas chegaram a Israel, diz exército

Antes da COP30, Brasil e outros países concordam em quadruplicar combustíveis sustentáveis

Gonet rejeita pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro feito por Lindbergh

Tremor de terra registrado na Bahia é sentido também por moradores do Tocantins

Escassez de combustíveis afeta distribuição de material para segundo turno na Bolívia

Arábia Saudita empata com Iraque (0-0) e se classifica para Copa de 2026

Manifestação pró-palestina antes de jogo entre Itália e Israel termina com incidentes

Inglaterra goleia Letônia (5-0) e se classifica para Copa de 2026

Trump acusa China de 'hostilidade econômica' ao não comprar soja dos EUA

Gonet diz que não cabe a PT e PSOL pedirem prisão de Eduardo Bolsonaro

Trump diz que Espanha 'deveria ser punida' por gasto baixo com defesa e ameaça com tarifas