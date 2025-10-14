Review: com ultrarresistência militar, Moto g86 é celular 'duro na queda'

Decidimos testar o Moto g86 5G, o celular mais avançado da linha Moto G em 2025. Nesta geração, a Motorola leva a ultrarresistência e o design diferenciado da família Edge para um modelo mais acessível, e o resultado é um dos maiores acertos da marca em anos.

A seguir, você confere os pontos positivos do Motorola Moto g86 5G, o que é preciso ficar atento e para quem pode ser uma opção:

O que gostamos

Moto g86 5G tem painel pOLED 1.5K Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Um dos celulares mais resistentes do Brasil. Com certificações IP68, IP69 e militar MIL-STD-810H, o Moto g86 se junta a modelos como Oppo A5 Pro e realme C75 4G/5G na categoria de ultrarresistentes. Na prática, o dispositivo pode ficar submerso em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos, resiste a jatos de água de alta pressão e alta temperatura, tem um corpo totalmente vedado contra poeira e aguenta impactos e condições de clima mais desafiadores.

Design. Apesar da robustez, o celular chama atenção por pesar apenas 185 gramas e ter menos de 8 mm de espessura. A tampa traseira de polímero de silicone é agradável ao toque e não quebra como o vidro presente em concorrentes, embora possa riscar com facilidade.

Modelo possui câmera Sony LYTIA 600 Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Cores. A versão com 512 GB de memória está disponível nas cores verde-escuro e lilás, enquanto a de 256 GB vem em vermelho ou azul-escuro. O celular que testamos foi o de tampa traseira azul, bem discreta e sóbria, mas as opções com tonalidade mais fortes são chamativas e com personalidade.

Tela nítida. Primeiro da família com painel pOLED 1.5K, ele oferece pretos profundos, cores vivas e ótima definição em vídeos, jogos e na interface. Na faixa de preço, a maioria dos rivais ainda tem Full HD, que em telas grandes pode deixar os conteúdos um pouco borrados.

Foto tirada com o Moto g86 5G Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Brilho forte. Chega a 4.500 nits no modo HDR, ativado em cenas muito claras ou sol forte. Para comparação, o concorrente Galaxy A56 alcança até 1.900 nits nas mesmas condições. No dia a dia, o brilho do celular pode ficar entre 1.300 e 1.500 nits, o que é equivalente ao modelo da Samsung e de outras marcas.

Foto com fundo desfocado tirada com o Moto g86 5G Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Memória. Pode ser encontrado com 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno, algo raro entre smartphones intermediários, que costumam parar na primeira opção. Além disso, ele tem slot para cartão microSD de até 1 TB, já extinto nos celulares mais recentes.

Câmera Sony LYTIA 600. É a mesma da geração passada, com 50 MP. É uma câmera muito competente, com foco rápido, boas cores e estabilização óptica de imagem (OIS) tanto em foto quanto em vídeo.

Foto feita com o Moto g86 5G Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Night Vision. As fotos noturnas dos celulares da Motorola continuam ótimas no geral: o pós-processamento de imagem demora um pouco para fazer sua mágica, mas mantém o tom de pele natural e não distorce muito o fundo.

Bateria. Com 5.200 mAh de capacidade, o Moto g86 5G fica na média no quesito autonomia. Nos meus testes, o celular passou do primeiro dia tranquilamente, usando redes sociais, aplicativos de mensagens e jogos. No uso mais exigente, fora de casa, com bastante gravação de vídeos, rede 5G ativada e brilho da tela forte, é preciso recarregá-lo no mesmo dia.

Pontos de atenção

Câmera ultrawide não impressiona. Ela tem apenas 8 MP, apresenta ruído, distorção nos cantos e as cores são lavadas.

Selfie tirada com o Moto g86 5G Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Desempenho. Apesar da taxa de atualização de 120 Hz, do chip Dimensity 7300 e dos 8 GB de RAM, a experiência não foi tão fluida quanto esperado. Nos meus testes, notei animações lentas e transições truncadas em aplicativos populares, como Instagram e X (antigo Twitter).

Quem pode gostar?

Pessoas que buscam um celular para longos anos sem grandes preocupações podem gostar do modelo. O Moto g86 5G chama atenção pela resistência acima da média, pelas opções de cor e pela memória generosa, que pode chegar a 512 GB com direito a cartão microSD. A câmera principal também entrega bons resultados no dia a dia.

