Padre é investigado após flagra com noiva de fiel em casa paroquial; vídeo

A Diocese de Diamantino (MT) instaurou processo interno para apurar a conduta de um padre que foi flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial da igreja, na cidade de Nova Maringá, distante 392 km de Cuiabá.

O que aconteceu

Padre Luciano Braga Simplício foi flagrado com a mulher pelo noivo dela. Em vídeo que circula nas redes sociais, o padre aparece sem camisa, enquanto a mulher havia se trancado dentro do banheiro da casa paroquial após a chegada do companheiro.

Nas imagens, o noivo pede a mulher que abra a porta, mas ela não abre. Na sequência, ele arromba a porta e flagra a companheira escondida embaixo da pia do banheiro.

Homem ironiza a atitude da mulher. "Olha, que bonitinha, escondidinha", diz ele. A noiva então pede "por favor" para que o noivo vá embora com ela da casa paroquial.

Diocese disse investigar a conduta do padre. "Comunicamos que, tendo em vista o bem da igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", informou a instituição religiosa por meio de nota.

Igreja proíbe padre ter relações

Pelo regulamento da Igreja Católica, sacerdotes não podem manter relações sexuais. A doutrina católica também proíbe que seus membros eclesiásticos constituam família.

Padre Luciano deletou perfis que mantinha ativo nas redes sociais. Porém, em áudio que circula nas redes sociais, ele alega que a mulher havia pedido permissão para usar o quarto externo da casa paroquial para trocar de roupa e tomar banho.

Sacerdote alega que a fiel havia passado a manhã na igreja. "Ela brincou 'padre, vou dormir ali', e eu disse que era para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado", diz ele.

Identidade da noiva não foi divulgada, por esse motivo não foi possível contatá-la para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação. A cidade onde tudo ocorreu é uma das menores de Mato Grosso, com pouco mais de cinco mil habitantes.