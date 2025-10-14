Topo

Notícias

Ouro fecha em alta e renova recorde, com fala de Powell e tensões EUA-China

São Paulo

14/10/2025 15h10

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 14, em sessão com novos recordes. A prata, por sua vez, oscilou durante o dia, atingindo nova máxima e encerrando em alta modesta. Tensões entre os Estados Unidos e China continuam impulsionando a busca por investimentos de segurança, enquanto a expectativa pela redução nos juros dos EUA aumenta a atratividade do ouro.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,73%, a US$ 4.163,4 por onça-troy após atingir o valor de US$ 4.190,90 por onça-troy durante a sessão. A prata também para dezembro subiu 0,38%, a US$ 50,62 por onça-troy, após chegar a 52,49 durante a sessão. Ambos os metais renovaram recordes de fechamento e de máxima.

O rali do ouro continua sendo impulsionado pela expectativa de novos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, de acordo com análise do DWS.

O metal também se beneficiou das declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e da vice-presidente de Supervisão, da instituição, Michelle Bowman, que pressionaram o dólar, outro ativo de segurança concorrente do ouro.

O Commerzbank também aponta a tensão entre os Estados Unidos e a China como um dos impulsionadores do preço do ouro. Novas ameaças de Washington, enquanto Pequim impõe sanções contra subsidiárias norte-americanas de construtora naval da Coreia do Sul, renovaram o sentimento de incertezas globais.

*Com informações de Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Caso da assassina da feijoada: por que matar com veneno aumenta a pena?

Trump diz que Hamas precisa se desarmar ou ser desarmado, talvez de forma violenta

Exército israelense afirma que Cruz Vermelha está a caminho para recolher corpos de mais reféns

Trump diz que Milei 'é um grande líder', mas avisa que ajuda dos EUA à Argentina dependerá das eleições

Quadro de previsões econômicas do FMI

Pelo menos 19 pessoas morrem após ônibus pegar fogo em Rajasthan, na Índia, informa NDTV

PF cumpre busca e apreensão contra deputado federal do União Brasil em embarque no aeroporto

Manifestantes tomam as ruas de Bruxelas em protesto contra política de rigor econômico

IBGE: estimativas maiores para milho e algodão impulsionam revisão na safra 2025

Trump cita encontro na ONU e diz que teve 'ótima conversa' com Lula

Dirigente do Hamas diz que grupo entregará corpos de pelo menos quatro reféns 'esta noite'