Topo

Notícias

ONU diz que seu comboio humanitário foi atingido por drones russos na Ucrânia

14/10/2025 11h40

KIEV (Reuters) - Um comboio humanitário das Nações Unidas foi atingido por drones russos enquanto entregava ajuda a uma área da linha de frente no sul da Ucrânia, informou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU na Ucrânia nas redes sociais.

O coordenador humanitário do Ocha na Ucrânia, Matthias Schmale, condenou o ataque, dizendo que dois caminhões do Programa Mundial de Alimentos foram atingidos e danificados pelos drones, mas que ninguém ficou ferido.

Schmale disse que esses ataques são uma violação grave do direito humanitário internacional e podem ser considerados um crime de guerra.

(Reportagem de Yuliia Dysa e Max Hunder)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

PGR pede condenação dos réus do núcleo de desinformação do golpe

Hamas recupera terreno em Gaza, aproveitando a trégua com Israel

Deral: plantio de milho verão 2025/26 atinge 90% da área no PR

"Israel prefere negociar com o Hamas e evitar surgimento de interlocutor palestino", diz especialista

Voo da Azul é cancelado 4 vezes; passageiros ficam sem comer e têm hotel negado em Madri

Trama golpista: Defesas dispensam tempo permitido e aceleram ação no STF

Pokémon lança 'Pokémon Legends: Z-A' e moderniza seu jogo de quase três décadas

Entenda a crise em Madagascar impulsionada pela geração Z

Agricultores franceses voltam às ruas para impedir ratificação do acordo UE-Mercosul

Operação contra fabricação de bebidas adulteradas em SP prende sete pessoas

SP: celular furtado de procurador levou polícia até gangue do quebra-vidros