ONU denuncia bombardeio russo de um de seus comboios na Ucrânia

14/10/2025 06h24

A ONU denunciou, nesta terça-feira (14), que a Rússia bombardeou um de seus comboios de ajuda humanitária no sul da Ucrânia, um ataque no qual as autoridades locais não relataram feridos. 

"Esses tipos de ataques são totalmente inaceitáveis. Trabalhadores humanitários são protegidos pelo direito internacional humanitário e nunca devem ser alvos", disse Matthias Schmale, coordenador humanitário da ONU para a Ucrânia, em um comunicado. 

O ataque a um comboio de quatro caminhões ocorreu na região de Kherson, no sul, na localidade de Bilozerka, perto da linha de frente neste setor, onde confrontos mortais entre os dois lados ocorrem quase diariamente. 

Segundo o governador ucraniano da região, Oleksandr Prokudin, o exército russo atacou deliberadamente com drones e artilharia um comboio de caminhões da ONU devidamente identificados.

Uma foto publicada por Prokudin no Telegram mostrou um caminhão danificado e fumegante com as letras WFP (sigla em inglês para PMA, Programa Mundial de Alimentos). "É um milagre que ninguém tenha se ferido", disse o governador.

O comboio transportava, entre outras coisas, um lote de 800 pacotes individuais "contendo itens essenciais para idosos, mulheres e meninas", explicou Jacqueline Mahon, funcionária do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, na sigla em inglês), contactada pela AFP. 

"A região tem uma proporção muito alta de idosos" que, devido à violência, não conseguem se locomover "e dependem de ajuda humanitária para sobreviver", acrescentou.

© Agence France-Presse

