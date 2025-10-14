Topo

Apagão em 11 estados: o que está por trás da queda de energia na madrugada

Apagão atinge vários bairros da cidade de São Paulo, em agosto de 2024 - Karla Dunder/UOL
Apagão atinge vários bairros da cidade de São Paulo, em agosto de 2024 Imagem: Karla Dunder/UOL

14/10/2025 07h14

Moradores de vários estados relataram hoje falhas no fornecimento de energia. Em alguns casos, a queda foi de apenas alguns segundos e, em outros, de até uma hora.

Há relatos de falta de eletricidade em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará e Distrito Federal.

O apagão começou um incêndio na subestação de Bateias, no Paraná, segundo informações do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Acionamento de Esquema Regional de Alívio de Carga

Em São Paulo, o apagão teria afetado 937 mil clientes da Enel por cerca de oito minutos. A empresa afirmou que o problema foi causado pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS). "O procedimento de corte de carga, conhecido como ERAC, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no SIN, para proteger o sistema elétrico", disse a Enel.

No Rio de Janeiro, a falha atingiu 450 mil clientes da Light, que também citou o acionamento do ERAC e uma falha no SIN como possível causa na queda de energia. Em algumas regiões do estado, o apagão durou quase uma hora.

No Amazonas, a empresa responsável pelo fornecimento de energia relatou uma perturbação no SIN no fim da noite desta segunda-feira, que interrompeu o fornecimento em algumas regiões.

(Com Reuters)

