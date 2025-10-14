O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

O "tarifaço" de 100% imposto por Donald Trump à China provocou queda nas ações das Sete Magníficas, um conjunto de empresas dos Estados Unidos que, além de valiosas no mercado de ações, também ditam tendências no mundo.

O que aconteceu

As Sete Magníficas são as principais empresas de tecnologia dos EUA: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla.

Elas ganharam esse nome em alusão a um filme. Michael Hartnett, analista do Bank of America, começou a utilizar a expressão "seven magnificent" (sete magníficas, em tradução livre) para descrever as ações dessas empresas. Em inglês, a expressão também é nome de um filme que, no Brasil, foi traduzido como "Sete Homens e um Destino", de 1960, segundo o US News. Essas empresas, além de serem valiosas no mercado de ações, também são as que provocam as tendências da tecnologia no mundo inteiro, com temas de inteligência artificial, por exemplo.

Essas empresas precisam da China. Elas contam com o apoio de parceiros internacionais para o desenvolvimento e fornecimento de suas tecnologias.

Ações destas empresas despencaram na sexta-feira, dia do anúncio do tarifaço. Segundo a Bloomberg, as ações despencaram 3,8%, liderada pelas perdas da Tesla e da Amazon. Já A Nvidia teve um recuo maior, de quase 5%. O VIX (Índice de Volatidade da CBOE), um dos principais indicadores de Wall Street, ultrapassou 20 pontos pela primeira vez desde abril, mostrando um estresse do mercado.

A questão tarifária, para muitos investidores, parecia resolvida. Havia uma aceitação do que se tornou o status quo. Um 'aumento massivo' nas tarifas sobre o país do qual importamos a maior parte dos nossos produtos abala esse status quo e exige uma reavaliação.

Dan Greenhaus, economista e estrategista da Solus Alternative Asset Management LP à Bloomberg

Além das tarifas, as Sete Magníficas também têm enfrentam outro obstáculo. Parte do otimismo das empresas foi minado com o surgimento da startup chinesa Deep Seek.

Trump explicou que a medida é resposta à decisão de Pequim de colocar restrições para suas próprias exportações de produtos chineses ao mundo. O americano ainda indicou que, a partir de novembro, vai impedir a venda de qualquer software dos EUA considerado como estratégicos para o mercado da China.

*Com informações da Agência Estado, Reuters e de matéria publicada em 24/04/2025