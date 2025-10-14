Topo

Norte-americana Guidepoint inicia operação no Brasil em parceria com Stellantis

14/10/2025 16h56

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia norte-americana de telemetria de veículos Guidepoint anunciou nesta terça-feira expansão de sua parceria com a Stellantis para a região da América do Sul, com início de operações no Brasil, segundo comunicado da empresa.

A Guidepoint, que mantém parceria com o grupo Stellantis nos Estados Unidos desde a década de 1980 -- antes de a montadora ser formada pela união da PSA com a Fiat Chrysler --, afirmou que a parceria no Brasil tem como objetivo equipar veículos sem conectividade de fábrica com dispositivos de rastreamento em tempo real.

Os aparelhos permitem a emissão de alertas de segurança, diagnóstico remoto e agendamento de manutenção direto com a concessionária, afirmou a companhia, citando que o serviço pode ser adquirido pelo proprietário do veículo ou por frotistas.

A Stellantis lidera as vendas na América do Sul há quatro anos seguidos, e no primeiro semestre acumulou emplacamentos de 568 mil veículos na região, segundo a Guidepoint, sem dar detalhes específicos sobre a operação brasileira.

Segundo a empresa, a Guidepoint vai fornecer a tecnologia e a infraestrutura de telemetria, enquanto a Stellantis e suas concessionárias passarão a oferecer o serviço aos clientes finais como parte do portfólio Mopar -- a marca de peças e acessórios originais da Stellantis e um dos focos de crescimento do grupo automotivo na região.

O acordo para os serviços de telemetria foi acertado pelas empresas no final de 2024 abrangendo países como Canadá, México e Alemanha, e atualmente está sendo lançado globalmente para atender a base de veículos sem conectividade de fábrica da Stellantis, afirmou a Guidepoint.

"O contrato representa milhões de veículos desconectados em todo o mundo a serem instalados com uma solução telemática baseada no consumidor fornecida pela Guidepoint Systems", afirmou a companhia.

