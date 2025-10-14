No 'modo reeleição', governo expele indicados pelo centrão após 'traições'

O governo Lula reagiu à recente rejeição da MP do IOF na Câmara: está exonerando donos de cargos públicos indicados por partidos do centrão, da base governista, que votaram contra a orientação do Planalto.

Levantamento de Tiago Mali afirma que o centrão ainda detinha ao menos 378 cargos na Esplanada dos Ministérios, apesar de votar contra as prioridades do governo.

Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, atua nos bastidores para poupar aliados estratégicos e tentar "conter o estrago" na coalizão governista, informa Daniela Lima. Ele afirma que sua intenção é evitar que o caldo da relação entre Planalto e Congresso entorne de vez.

Impasse e eleição à vista

A atitude firme de Lula expõe o impasse entre retaliação e pragmatismo que fricciona a coalizão: o Planalto tenta disciplinar a base parlamentar sem fechar as portas para futuros acordos; o centrão, por sua vez, tenta preservar poder e musculatura eleitoral -de olho inclusive na boa possibilidade de Lula se reeleger em 2026.

Amanda Klein afirma que o governo entrou em modo eleitoral na relação com o Congresso e busca apoio para passar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), crucial para garantir o pagamento de emendas em ano eleitoral.

Finalmente, Josias de Souza relata que a briga entre governo e centrão expõe os porões do tradicional fisiologismo nacional, deixando às claras que os indicados a cargos públicos não necessariamente são os mais capacitados para estar lá.

Raquel Landim: Governo demite aliados de deputados que votaram contra MP dos impostos

Tiago Mali: Centrão tinha ao menos 378 cargos mesmo votando contra pautas do governo

Daniela Lima: Com indicados poupados, Lira age para frear tesourada do governo no Centrão

Antonio Lavareda: As chances de Lula e o recado de Shakespeare

Amanda Klein: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Josias de Souza: Briga do centrão com o governo expõe os porões do fisiologismo

