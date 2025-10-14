Topo

Notícias

OPINIÃO

No 'modo reeleição', governo expele indicados pelo centrão após 'traições'

Governo exonera indicados pelo centrão após "traição" em votação: clima de eleição 2026 já está no ar - Ana Volpe/Agência Senado
Governo exonera indicados pelo centrão após 'traição' em votação: clima de eleição 2026 já está no ar Imagem: Ana Volpe/Agência Senado
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

14/10/2025 18h19

O governo Lula reagiu à recente rejeição da MP do IOF na Câmara: está exonerando donos de cargos públicos indicados por partidos do centrão, da base governista, que votaram contra a orientação do Planalto.

Levantamento de Tiago Mali afirma que o centrão ainda detinha ao menos 378 cargos na Esplanada dos Ministérios, apesar de votar contra as prioridades do governo.

Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, atua nos bastidores para poupar aliados estratégicos e tentar "conter o estrago" na coalizão governista, informa Daniela Lima. Ele afirma que sua intenção é evitar que o caldo da relação entre Planalto e Congresso entorne de vez.

Impasse e eleição à vista

A atitude firme de Lula expõe o impasse entre retaliação e pragmatismo que fricciona a coalizão: o Planalto tenta disciplinar a base parlamentar sem fechar as portas para futuros acordos; o centrão, por sua vez, tenta preservar poder e musculatura eleitoral -de olho inclusive na boa possibilidade de Lula se reeleger em 2026.

Amanda Klein afirma que o governo entrou em modo eleitoral na relação com o Congresso e busca apoio para passar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), crucial para garantir o pagamento de emendas em ano eleitoral.

Finalmente, Josias de Souza relata que a briga entre governo e centrão expõe os porões do tradicional fisiologismo nacional, deixando às claras que os indicados a cargos públicos não necessariamente são os mais capacitados para estar lá.

Raquel Landim: Governo demite aliados de deputados que votaram contra MP dos impostos

Tiago Mali: Centrão tinha ao menos 378 cargos mesmo votando contra pautas do governo

Daniela Lima: Com indicados poupados, Lira age para frear tesourada do governo no Centrão

Antonio Lavareda: As chances de Lula e o recado de Shakespeare

Amanda Klein: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Josias de Souza: Briga do centrão com o governo expõe os porões do fisiologismo

Outros olhares

José Paulo Kupfer
Lula acerta ao dizer que a existência da fome é uma escolha política Leia mais

Marco Antonio Sabino
Tarifa zero de ônibus para todo o Brasil: o novo Bolsa Família Leia mais

Camila Maia
Por que um incêndio em uma subestação no Paraná causou apagão no país todo? Leia mais

Jamil Chade
Trump não se compromete com criação de Estado palestino: 'Teremos que ver' Leia mais

Carlos Nobre e Pedro Neves de Castro
Não há futuro sem juventude na Amazônia Leia mais

Casagrande
Brasil leva virada do Japão e perde amistoso de forma vexatória Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Restos mortais de outros quatro reféns do Hamas chegaram a Israel, diz exército

Antes da COP30, Brasil e outros países concordam em quadruplicar combustíveis sustentáveis

Gonet rejeita pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro feito por Lindbergh

Tremor de terra registrado na Bahia é sentido também por moradores do Tocantins

Escassez de combustíveis afeta distribuição de material para segundo turno na Bolívia

Arábia Saudita empata com Iraque (0-0) e se classifica para Copa de 2026

Manifestação pró-palestina antes de jogo entre Itália e Israel termina com incidentes

Inglaterra goleia Letônia (5-0) e se classifica para Copa de 2026

Trump acusa China de 'hostilidade econômica' ao não comprar soja dos EUA

Gonet diz que não cabe a PT e PSOL pedirem prisão de Eduardo Bolsonaro

Trump diz que Espanha 'deveria ser punida' por gasto baixo com defesa e ameaça com tarifas