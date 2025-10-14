Topo

Notícias

No Conselho de Ética, bolsonarista defende falar 'coisas até ofensivas'

Deputado Gilvan da Federal (PL-ES) - Kayo Magalhães - 19.mar.2025/Câmara dos Deputados
Deputado Gilvan da Federal (PL-ES) Imagem: Kayo Magalhães - 19.mar.2025/Câmara dos Deputados
do UOL

Luiza Stievano

Colaboração para o UOL, em Brasília

14/10/2025 15h26Atualizada em 14/10/2025 15h26

O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) falou hoje no Conselho de Ética da Câmara que "se nós, deputados, não pudermos falar coisas duras, por vezes até ofensivas, que o povo não pode falar, a gente não tem imunidade". Ele enfrenta processo após ofender Gleisi Hoffmann (PT-PR).

O que aconteceu

Gilvan da Federal foi ouvido sobre o episódio em que ofendeu a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Em 29 de abril, o deputado se referiu à ministra dizendo "que devia ser uma prostituta do caramba".

O parlamentar teve o mandato suspenso por três meses. Ele foi punido desde 6 de maio.

Deputado pediu liberdade de expressão. "Se a gente estiver aqui pra falar igualzinho ao brasileiro, povo comum, não precisaria do artigo 53", se defendeu Gilvan.

Gilvan argumentou que não se referiu à Gleisi no episódio avaliado pelo conselho. "Eu me referi ao apelido 'amante', que foi colocado pelos empresários no relatório da Odebrecht. Eu estou muito tranquilo que em momento algum me referi à Gleisi Hoffmann com os apelidos", disse.

"Aqui não tem mulher de estimação não", disse o deputado Paulo Lemos (PSOL-AP). Ele rebateu a crítica feita por Gilvan da Federal de que Lemos apenas se indignava com ofensas à parlamentares de esquerda. "Quem ousar ofender mulher terá nossa contestação", complementou.

O deputado Paulo Lemos foi o único a fazer perguntas. Ele ainda disse que "quando um deputado ofende uma mulher, ele não fere só àquela mulher, ele fere o mandato que está ocupando. Ele ofende o Parlamento".

O relator, Ricardo Ayres (Republicanos-TO), tem até 28 de outubro para apresentar seu relatório final. Após esta fase, serão abertos os prazos necessários para que o julgamento seja marcado.

Conselho também avaliaria Janones, mas ele faltou. Seu mandato foi suspenso por três meses, a partir de 15 de julho.

Janones é investigado por ofender o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Durante sessão plenária em 9 de julho, Janones teria provocado o colega, "com o intuito de insultar ou diminuir um adversário político", segundo o relator, deputado Fausto Santos Jr. (União-AM).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Refém filmado cavando cova é libertado e recebido por amigos em Israel

Aprosoja-MT pede análise individual de crédito na MP que renegocia dívidas rurais

Trump vai conceder maior honraria a Charlie Kirk em meio à repressão a grupos de esquerda

Catar vence Emirados Árabes Unidos (2-1) e se classifica para Copa de 2026

Altos e baixos: os erros e acertos do Brasil nos amistosos na Ásia

Frentes parlamentares defendem derrubada integral de vetos a PL do licenciamento ambiental

Caso da assassina da feijoada: por que matar com veneno aumenta a pena?

Trump diz que Hamas precisa se desarmar ou ser desarmado, talvez de forma violenta

Exército israelense afirma que Cruz Vermelha está a caminho para recolher corpos de mais reféns

Trump diz que Milei 'é um grande líder', mas avisa que ajuda dos EUA à Argentina dependerá das eleições

Quadro de previsões econômicas do FMI