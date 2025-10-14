Topo

Hamas deve entregar armas, ou o inferno se instalará, diz Netanyahu

29.set.2025 - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, participa de uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente dos EUA, Donald Trump Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 20h43Atualizada em 14/10/2025 20h53

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou hoje o Hamas e cobrou que o grupo extremista se desarme após o acordo entre os dois.

Netanyahu reforçou fala feita mais cedo pelo presidente dos EUA, Donald Trump. "Acho que você ouviu o presidente. 'É melhor você fazer isso'...Como posso falar por ele? 'Ou o inferno se instalará'", disse o israelense, em entrevista à CBS News.

Espero que isso não aconteça, acrescentou o primeiro-ministro. "Espero que possamos fazer isso pacificamente. Certamente estamos prontos para isso", completou.

Netanyahu explicou suas condições para a paz em Gaza. "Primeiro, o Hamas precisa entregar suas armas, e segundo, é preciso garantir que não haja fábricas de armas dentro de Gaza. Não haja contrabando de armas para Gaza. Isso é desmilitarização."

O israelense também comentou a fala de Trump sobre ele não ser fácil de lidar. "Bem, espero que ele diga isso porque sou muito duro em questões que dizem respeito ao futuro do meu país", disse Netanyahu à CBS News.

