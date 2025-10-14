Hamas deve entregar armas, ou o inferno se instalará, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou hoje o Hamas e cobrou que o grupo extremista se desarme após o acordo entre os dois.

O que aconteceu

Netanyahu reforçou fala feita mais cedo pelo presidente dos EUA, Donald Trump. "Acho que você ouviu o presidente. 'É melhor você fazer isso'...Como posso falar por ele? 'Ou o inferno se instalará'", disse o israelense, em entrevista à CBS News.

Espero que isso não aconteça, acrescentou o primeiro-ministro. "Espero que possamos fazer isso pacificamente. Certamente estamos prontos para isso", completou.

Netanyahu explicou suas condições para a paz em Gaza. "Primeiro, o Hamas precisa entregar suas armas, e segundo, é preciso garantir que não haja fábricas de armas dentro de Gaza. Não haja contrabando de armas para Gaza. Isso é desmilitarização."

O israelense também comentou a fala de Trump sobre ele não ser fácil de lidar. "Bem, espero que ele diga isso porque sou muito duro em questões que dizem respeito ao futuro do meu país", disse Netanyahu à CBS News.

*em atualização