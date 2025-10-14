Topo

Notícias

Netanyahu diz que espera notícias em algumas horas sobre reféns mortos que permanecem em Gaza

14/10/2025 15h16

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (14) que espera notícias sobre os reféns mortos que permanecem em Gaza "dentro de algumas horas".

"Em breve, receberemos notícias ? espero que dentro de algumas horas ? sobre o retorno dos reféns mortos restantes. Mas estamos determinados a trazer todos de volta", disse ele durante uma visita aos reféns que foram libertados na segunda-feira e estão em um hospital no centro de Israel.

lba-jd/an/pb/aa/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Moraes reconhece erro judicial e concede liberdade provisória a réu do 8/1

Netanyahu diz que espera notícias em algumas horas sobre reféns mortos que permanecem em Gaza

Quem era a modelo de SC encontrada morta com a filha em apartamento no RJ

Trump diz que ajuda à Argentina está vinculada a quem vencer as eleições

Jornalista peruano sobrevive a terceiro atentado em um ano

Ataque dos EUA a barco na Venezuela mata 6 pessoas, diz Trump

Netanyahu diz que espera notícias sobre os reféns mortos que permanecem em Gaza dentro de 'horas'

África do Sul se classifica para Copa do Mundo de 2026

Brasil tem falhas no segundo tempo, perde de virada para o Japão e deixa dúvidas

Trump anuncia seis mortos em novo ataque contra suposta lancha de narcotraficantes em frente à Venezuela

Suécia cria estoques de cereais no norte do país para garantir abastecimento em caso de guerra ou crise