Neoenergia Brasília terá alta tarifária média de 11,93% a partir de 22/10, define Aneel

Brasília

14/10/2025 17h51

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 14, o reajuste tarifário anual da Neoenergia Distribuição Brasília, com alta média de 11,93% para os consumidores em geral, a partir de 22 de outubro. A distribuidora atende aproximadamente 1,19 milhão de unidades consumidoras.

Na classificação por grupos, haverá elevação média de 14,47% para os consumidores conectados em alta tensão (AT), como indústrias e grandes comércios. Já os consumidores na baixa tensão (BT), incluindo residenciais, terão reajuste de 11,01% no valor da tarifa de energia.

O maior peso foram os encargos setoriais, com alta de 27,4%. O custos de transmissão também pressionaram, ao subir em 7,8%. As chamadas receitas irrecuperáveis (inadimplência) aumentaram em 15,5%. Esses e outros fatores contribuíram para o resultado no reajuste aprovado nesta terça.

A Neoenergia Brasília está sediada na cidade de Brasília (DF) e abrange as 33 regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 3,57 bilhões.

A votação nesta terça, na Aneel, foi na segunda edição de circuito deliberativo, por meio do qual a diretoria delibera processos sem a realização de reunião, apenas por meio do arquivamento de votos. A divulgação, neste modelo, ocorrerá sempre após o registro de todos os votos pelos diretores.

