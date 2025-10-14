Topo

Não há sinal de recuperação da Alemanha no 3º trimestre, diz Ministério da Economia

14/10/2025 08h03

BERLIM (Reuters) - Os indicadores econômicos ainda não estão apontando para uma recuperação da Alemanha no terceiro trimestre uma vez que a desaceleração do impulso global e as tarifas mais altas dos Estados Unidos reduzem as exportações, informou o Ministério da Economia nesta terça-feira.

Em seu relatório mensal, o ministério também afirmou que os setores domésticos estão mostrando sinais de estabilização, particularmente na indústria da construção e nos serviços relacionados ao consumidor e orientados para as empresas.

(Por Madeline Chambers)

