Não foi falta de energia, mas problema técnico, diz ministro Silveira
Sistema reforçado
"Estamos com obras em todo o Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste. E também ligamos Manaus a Boa Vista. Temos mais segurança energética" acentuou.
"É um episódio pontual que o Operador Nacional do Sistema deu pronta resposta graças a um moderno sistema do nosso operador nacional", finalizou o ministro.