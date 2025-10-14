Não foi falta de energia, mas problema técnico, diz ministro Silveira

Sistema reforçado

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa, Silveira destacou que o sistema de transmissão brasileiro foi reforçado por meio da contratação de 70 bilhões de linhas de transmissão.

"Estamos com obras em todo o Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste. E também ligamos Manaus a Boa Vista. Temos mais segurança energética" acentuou.

"É um episódio pontual que o Operador Nacional do Sistema deu pronta resposta graças a um moderno sistema do nosso operador nacional", finalizou o ministro.