Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

12.out.2025 - Homem anda entre escombros na Cidade de Gaza pouco após anúncio de cessar-fogo Imagem: Bashar TALEB / AFP
Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 08h44

Cinco palestinos foram mortos pelas Forças de Defesa de Israel na Cidade de Gaza ontem, poucos dias após o início do cessar-fogo na região.

O que aconteceu

Mortes foram confirmadas pelo próprio exército israelense. A alegação é que homens "cruzaram a linha amarela", marcação que delimita até onde as forças de Israel podem ficar em Gaza. Apesar de recuar as tropas como parte do acordo de cessar-fogo, o exército segue atuando em partes do enclave, seguindo um mapa feito pelos EUA antes do cessar-fogo.

Soldados afirmaram que atiraram para "remover a ameaça" após homens supostamente se negarem a sair da região demarcada. O caso aconteceu na vizinhança de Shujayea.

Em plano de retirada das tropas, linha amarela delimita onde o Exército de Israel pode ficar - Donald Trump/Truth - Donald Trump/Truth
Em plano de retirada das tropas, linha amarela delimita onde o Exército de Israel pode ficar
Imagem: Donald Trump/Truth

Outros barulhos de tiro foram ouvidos. Mais de 250 corpos foram encontrados sob os escombros desde o cessar-fogo, afirmou a Defesa Civil de Israel.

Até o momento, corpos de quatro reféns mortos foram entregues a Israel. Outros 24 ainda são esperados.

