Topo

Notícias

Moraes reconhece erro judicial e concede liberdade provisória a réu do 8/1

Alexandre de Moraes é relator dos processos de 8 de Janeiro - Jorge Silva/Reuters
Alexandre de Moraes é relator dos processos de 8 de Janeiro Imagem: Jorge Silva/Reuters
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 15h24Atualizada em 14/10/2025 15h32

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a um dos réus do 8 de Janeiro após um erro judicial.

O que aconteceu

Divanio Natal Gonçalves foi preso preventivamente em setembro de 2024. Moraes determinou a prisão por descumprimento de medidas cautelares, após a Vara de Execuções Penais de Uberlândia (MG) informar que o réu não se apresentou na comarca e não foi encontrado em sua residência para intimação.

Posteriormente, a defesa demonstrou que o réu estava sob responsabilidade de outro juiz, na mesma comarca. O cumprimento das medidas estava sendo fiscalizado pela Vara de Precatórios Criminais, e não pela Vara de Execuções Penais.

Segundo a defesa, o servidor responsável se negou a emitir o comprovante de comparecimento semanal. Os advogados de Gonçalves pediram que Moraes oficie o Juiz da Vara de Execuções Penais para que esclareça por quais motivos deixou de consultar o nome do réu nos sistemas do TJ-MG. Também pedem que o servidor justifique porque se recusava a entregar os comprovantes.

Ontem a PGR deu razão à defesa e disse que Gonçalves vinha "cumprindo regularmente" as cautelares. "A certidão da Vara de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia, cuja autenticidade foi devidamente verificada, demonstra que o cumprimento das medidas cautelares fixadas pelo Supremo Tribunal Federal estava sendo fiscalizado naquele juízo, e não na Vara de Execuções Penais de Uberlândia."

Moraes concedeu liberdade provisória ao réu com as restrições impostas anteriormente. Ele também deu prazo de 48 horas para que a Vara de Precatórios Criminais encaminhe um relatório sobre a fiscalização das medidas cautelares.

Gonçalves é acusado de associação criminosa e incitação ao crime. Ele é investigado por ser um dos autores intelectuais dos atos de 8 de Janeiro.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump diz que está apoiando Milei para reeleição na Argentina

No Conselho de Ética, bolsonarista defende falar 'coisas até ofensivas'

A maioria dos países não tem preparo para enfrentar o aumento de doenças neurológicas, diz OMS

Trump diz que os EUA desarmarão o Hamas se o grupo se recusar a fazê-lo

Moraes reconhece erro judicial e concede liberdade provisória a réu do 8/1

Netanyahu diz que espera notícias em algumas horas sobre reféns mortos que permanecem em Gaza

Quem era a modelo de SC encontrada morta com a filha em apartamento no RJ

Trump diz que ajuda à Argentina está vinculada a quem vencer as eleições

Jornalista peruano sobrevive a terceiro atentado em um ano

Ataque dos EUA a barco na Venezuela mata 6 pessoas, diz Trump

Netanyahu diz que espera notícias sobre os reféns mortos que permanecem em Gaza dentro de 'horas'